Copa do Brasil 2023: por que os ingressos para final estão tão caros?

No próximo domingo, 17, acontece o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Para o confronto, torcedores questionaram os valores altos de ingressos para as partidas, tanto no Maracanã, quanto no Morumbi.

A primeira partida, com mando do Flamengo, os preços foram bem incomuns de outros jogos. O clube carioca disponibilizou ingressos com valores a partir de R$ 400,00, para quem não é sócio, no setor mais barato do Maracanã.

No Morumbi, para o segundo jogo da final, os preços não foram diferentes. As entradas variam de R$ 200 a R$ 1.500, para não sócios, com camarotes chegando a R$ 2 mil.

Por que os ingressos para final subiram de preço?

Em entrevista ao Roda Viva desta segunda-feira, o presidente do São Paulo, Julio Casares, explicou os motivos dos preços mais altos e respondeu as críticas da torcida.

"Não estou achando que isso é razoável, mas temos que entender que o torcedor do São Paulo que bate todos os recordes, que se tornou a torcida mais popular do Brasil - o São Paulo é hoje também líder nas arrecadações, nós tínhamos que precificar o Morumbi que é muito grande, garantindo o setor popular, que é uma realização da nossa gestão, que tem o valor de 200,00. É pouco? Não, ainda é muito, mas é uma forma de você tentar equilibrar as contas de um clube que chega na final como protagonista", destacou.

O diretor de marketing do Flamengo, Marcos Senna, disse no “Olé Sports Summit Leaders”, evento promovido pelo jornal “Olé”, em Buenos Aires, que todos os ingressos foram vendidos, mesmo com a reclamação dos valores.

“Nesta semana, estávamos vendendo ingressos para a final da Copa do Brasil. Pusemos os preços altos, mas em 24 horas vendemos tudo. Isso é bom, mas há outras milhares de pessoas tentando comprar e não conseguiram, então vão às redes sociais e reclamam, reclamam. Há dificuldade de tudo que fazemos pela repercussão”, disse.

Na última quarta-feira, o Procon-RJ notificou o Flamengo sobre os preços dos ingressos, dando prazo de 72 horas para a resposta do clube. O órgão alega que recebeu denúncias de consumidores relatando que os valores praticados pelo clube, seriam "abusivos e injustificados", o que fere o código de defesa do consumidor.

Dificuldades na compra

Os torcedores também criticaram a dificuldade na compra online dos ingressos. Para os tricolores, houve relatos recorrentes nas redes sociais de que o site de venda, Total Acesso, não conclui a ação do comprador.

Ainda no Roda Viva, Casares explicou que existe um acúmulo de tráfego no site, que acaba impactando na compra: "Quando chega na venda de ingresso, temos um funil, que vamos examinar para que melhore. Temos atos que acontecem no Brasil em grandes demandas. São Paulo x Corinthians, quando tivemos um público maravilhoso, nós detectamos que muitas pessoas tinham ingresso impresso com o QR Code. Quando íamos ver, tinha 8 ou 9 mil pessoas fora".

"Por isso que hoje tem o voucher, como todos os grandes eventos, para trocar adequadamente. Para o torcedor fora de São Paulo, terá o dia 23 e o 24 para a troca. Essa é uma preocupação que a gente tem com o cliente. Mas não pode negar que tem batido todos os recordes de público mesmo com esse sistema, que afunila muito em jogos dessa proporção", explicou.

Onde comprar ingressos para Flamengo x São Paulo pela Copa do Brasil?

Para comprar ingressos para o primeiro jogo da Copa do Brasil, basta acessar o site flamengo.superingresso.com.br

Onde comprar ingressos para São Paulo x Flamengo pela Copa do Brasil?

Para o jogo de volta no Morumbi, os torcedores podem adquirir através do site: spfc.totalacesso.com