Jogos de hoje, quarta-feira, 13; onde assistir e horários

Dois jogos únicos pelo Brasileirão Série A são os destaques do futebol desta quarta-feira. De olho na final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo jogam antes pela rodada.

O Tricolor vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional. A equipe paulista não vence no campeonato a seis jogos e precisa vencer para se firmar no G10 da competição.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

No Rio de Janeiro, o Flamengo encara o Athletico PR no Maracanã. O Rubro Negro é quarto colocado no campeonato e caso vença pode assumir a vice-liderança.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Brasileirão Série A

21h30 - Flamengo x Athletico-PR - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 21h30 - Internacional x São Paulo - TV Globo e Premiere

Qual canal irá passar o jogo do São Paulo?

O jogo Internacional x São Paulo irá passar na TV Globo e Premiere.

Jogo do Flamengo vai passar na Globo?

Sim, Flamengo x Athletico-PR terá transmissão ao vivo na Globo.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo é às 21h30 com transmissão na TV Glovo e Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

21h30 - Flamengo x Athletico-PR - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 21h30 - Internacional x São Paulo - Brasileirão Série A

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Premiere

21h30 - Flamengo x Athletico-PR - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 21h30 - Internacional x São Paulo - Brasileirão Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Os dois jogos é possível assistir online através do Premiere, pela Amazon Prime Video e Globoplay.