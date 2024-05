Barcelona x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações pela La Liga

Barcelona e o Real Sociedad se enfrentam nesta segunda-feira, 13, às 16h, no Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona. A partida é válida pela 35º rodada da La Liga e terá transmissão do Star+.

Na terceira posição, com 73 pontos, o Barcelona ainda tem uma partida pendente e busca se reabilitar após a derrota para o Girona por 4 a 2 no confronto direto.

Por outro lado, a Real Sociedad, ocupando a sétima posição com 54 pontos, está dependendo apenas de si mesma para garantir uma vaga na Europa League da próxima temporada. Seu principal concorrente é o Betis, com apenas um ponto de diferença entre as equipes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona x Real Sociedad hoje pela La Liga?

O jogo desta segunda-feira, 16h, terá transmissão ao vivo no Star+ .

Como assistir online o jogo do Barcelona x Real Sociedad hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Barcelona

Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; Gundogan, Christensen, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Técnico: Xavi Hernandez.

Provável escalação do Real Sociedad

Remiro; Odriozola, Le Normand, Pacheco, Galan; Benat, Mendez, Merino; Oyarzabal, Becker, Kubo