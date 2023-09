Champions League: HBO Max cria "Jogada perfeita" em campanha de lançamento da nova temporada; veja

A HBO Max lançou a sua campanha oficial para a UEFA Champions League 2023/24, que começa no próximo dia 19 de setembro. A plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery transmite todos os jogos da competição continental pelo terceiro ano consecutivo, ao vivo e sem custos adicionais aos assinantes. A iniciativa da ‘Casa da Champions’ é inédita no Brasil.

Com o conceito ‘Novas Histórias. Sempre Champions’, a peça reforça a tradição da maior competição de clubes do planeta, relembra os craques de um passado recente e projeta a consolidação de grandes estrelas do presente e do futuro. O vídeo divulgado pela HBO Max traz o que seria uma "jogada perfeita" da maior competição de clubes do mundo, misturando lances de lendas como Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Gerrard e Henry com jogadas protagonizadas por aspirantes ao trono da Champions League, como Vinícius Jr, Haaland, Mbappe e Bellingham.

Conduzido pelo narrador da TNT Sports André Henning, o vídeo traz uma surpresa: o atacante Endrick aparece controlando todos os astros citados através de um vídeo game. Uma das grandes promessas do futebol brasileiro e mundial, o jovem de apenas 17 anos já está negociado com o Real Madrid. Endrick deve se apresentar ao maior campeão da UEFA Champions League no início da próxima temporada europeia.

Veja

“A campanha da HBO Max ficou divertida e muito criativa, foi uma honra participar. Vários dos meus ídolos estão nesse vídeo. Eu ainda sou muito jovem e, desde as categorias de base do Palmeiras, sempre acompanhei esses caras na Champions League. O sonho de qualquer jogador é atuar nestes grandes jogos, contra os principais times e craque do mundo. Nós temos uma temporada inteira pela frente e vou estar na torcida pelo Real Madrid, o maior clube da Europa”, revela o atacante Endrick.

“Sabemos que a UEFA Champions League vive um momento de transição, com a saída de alguns nomes que fizeram história e a ascensão de novas estrelas. E isso é ao mesmo tempo empolgante e desafiador. A temporada que vai começar é completamente imprevisível, são vários postulantes ao título, mas nós sabemos que a tradição, a emoção e o espetáculo vão se manter. É o melhor futebol do mundo. Nós estamos preparados para contar as novas histórias, vivenciar os novos sonhos e acompanhar as novas estrelas. O fã de futebol europeu assiste a todas as partidas da Champions apenas na HBO Max, com a incrível produção da TNT Sports”, afirma Louise Faleiros, diretora de marketing da Warner Bros. Discovery.

Os jogos da primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions 2023/24 ocorrem nos dias 19 e 20 de setembro. Esta será a nona temporada com cobertura e transmissão da TNT Sports. Todas partidas serão exibidas na plataforma de streaming HBO Max. Já os canais por assinatura TNT e Space veiculam confrontos selecionados.