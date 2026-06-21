Esporte

Fase de grupos copa 2026

Nova Zelândia e Egito: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo G

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 21 de junho de 2026 às 06h04.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Nova Zelândia e Egito, apontando favoritismo da seleção egípcia no jogo deste domingo, 21 de junho, pelo Grupo G.

Em termos gerais, o Egito aparece com 45,9% de chance de vitória contra 25,3% da Nova Zelândia, enquanto o empate tem 28,8% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória egípcia por 0 a 1, com 15,3% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 0 a 0 com 12,5%, empate por 1 a 1 com 12,5%, vitória da Nova Zelândia por 1 a 0 com 10,3% e vitória egípcia por 0 a 2 com 9,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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