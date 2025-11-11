Esporte

Neymar vai cair? Qual a chance do Santos ser rebaixado no Brasileirão

Santos volta a campo no dia 15, contra o Palmeiras, em confronto decisivo na Vila Belmiro

Neymar: clube que o revelou enfrenta 55% de risco de rebaixamento no Brasileirão (Alexandre Schneider / Correspondente autônomo/Getty Images)

Neymar: clube que o revelou enfrenta 55% de risco de rebaixamento no Brasileirão (Alexandre Schneider / Correspondente autônomo/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12h40.

A derrota no Maracanã no último domingo, 9, agravou a situação do Santos no Campeonato Brasileiro. Com o revés para o Flamengo, o time atingiu 55% de probabilidade de rebaixamento, segundo estimativa da Opta após a 33ª rodada.

O próximo jogo do time de Neymar será no dia 15, contra o Palmeiras, em duelo atrasado da competição. A partida será realizada na Vila Belmiro e pode ser decisiva para a permanência na elite do futebol nacional.

Entre os concorrentes diretos, o Vitória, que empatou na rodada, aparece com 57,3% de chance de queda, segundo a ESPN. O Juventude, mesmo vencendo o Vasco, ainda registra 81,1% de probabilidade de descenso. Já o Fortaleza soma 93,2%, enquanto o Sport, lanterna da tabela, tem 100%.

Do outro lado da tabela, clubes como Ceará e Corinthians, ambos com 42 pontos, apresentam chances mínimas de rebaixamento — 0,23% e 0,12%, respectivamente. O Grêmio tem risco calculado em 1,77%, enquanto o Internacional, com 37 pontos, surge com 11% de chance de queda.

Chances de rebaixamento no Brasileirão após a 33ª rodada:

12º - Ceará: 0,23% (42 pontos)

13º - Corinthians: 0,12% (42 pontos)

14º - Grêmio: 1,77% (40 pontos)

15º - Internacional: 11% (37 pontos)

16º - Vitóra: 57,3% (35 pontos)

17º - Santos: 55% (33 pontos)

18º - Juventude: 81,1% (32 pontos)

19º - Fortaleza: 93,2% (30 pontos)

20º - Sport: 100% (17 pontos)

Acompanhe tudo sobre:EsportesFutebolSantos Futebol Clube

Mais de Esporte

Em lance no último segundo, NFL tem placar nunca antes registrado

FIFA fecha acordos de transmissão da Copa Feminina com Globo e CazéTV

Lutador brasileiro Godofredo Pepey morre em prisão nos EUA

'O pior dia da minha vida', diz Bortoleto após abandonar GP do Brasil

Mais na Exame

Brasil

Brasil pode convencer outros países pelo exemplo ambiental, diz ministra da Ciência

Mercados

Ibovespa bate novo recorde e ultrapassa os 158 mil pontos; dólar cai a R$ 5,27

Future of Money

Uniswap dispara mais de 30% após anúncio de 'queima' de criptomoedas

Exame IN

Avon podia ter salvado Natura do tombo, mas ainda não estava pronta