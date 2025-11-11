Neymar vai cair? Qual a chance do Santos ser rebaixado no Brasileirão

A derrota no Maracanã no último domingo, 9, agravou a situação do Santos no Campeonato Brasileiro. Com o revés para o Flamengo, o time atingiu 55% de probabilidade de rebaixamento, segundo estimativa da Opta após a 33ª rodada.

O próximo jogo do time de Neymar será no dia 15, contra o Palmeiras, em duelo atrasado da competição. A partida será realizada na Vila Belmiro e pode ser decisiva para a permanência na elite do futebol nacional.

Entre os concorrentes diretos, o Vitória, que empatou na rodada, aparece com 57,3% de chance de queda, segundo a ESPN. O Juventude, mesmo vencendo o Vasco, ainda registra 81,1% de probabilidade de descenso. Já o Fortaleza soma 93,2%, enquanto o Sport, lanterna da tabela, tem 100%.

Do outro lado da tabela, clubes como Ceará e Corinthians, ambos com 42 pontos, apresentam chances mínimas de rebaixamento — 0,23% e 0,12%, respectivamente. O Grêmio tem risco calculado em 1,77%, enquanto o Internacional, com 37 pontos, surge com 11% de chance de queda.

Chances de rebaixamento no Brasileirão após a 33ª rodada:

12º - Ceará: 0,23% (42 pontos)

13º - Corinthians: 0,12% (42 pontos)

14º - Grêmio: 1,77% (40 pontos)

15º - Internacional: 11% (37 pontos)

16º - Vitóra: 57,3% (35 pontos)

17º - Santos: 55% (33 pontos)

18º - Juventude: 81,1% (32 pontos)

19º - Fortaleza: 93,2% (30 pontos)

20º - Sport: 100% (17 pontos)