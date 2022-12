Neymar fala sobre futuro na seleção após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

O atacante Neymar afirmou que a eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia na Copa do Mundo "parece um pesadelo". Visivelmente abalado, o camisa 10 disse que não será fácil assimilar o resultado da partida.

"Não dá para acreditar no que está acontecendo. Essa derrota vai doer por muito tempo. Por isso é tão triste. Queria agradecer o torcedor brasileiro pelo apoio, carinho e respeito com todos os companheiros. Dizer que infelizmente não conseguimos nosso sonhos, mas faz parte, é futebol e acontece. Agora é ir para casa, lamentar e sofrer pela derrota", desabafou.

Questionado sobre o seu futuro na Seleção Brasileira, Neymar preferiu não falar se esse seria o seu último Mundial pelo Brasil. Na Copa de 2026, jogador do PSG terá 34 anos.

"Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente", disse.

Neymar não cobrou pênalti na disputa contra a Croácia. De acordo com o jogador, ele estava definido para ser o quinto e último cobrador e nada mudaria se a ordem fosse alterada. Como Marquinhos errou a quarta cobrança, o atacante não participou das penalidades. "É difícil falar agora, não quero falar nada sem ver os lances, tudo que aconteceu no jogo. Não existe culpado, ganhamos juntos e perdemos juntos", afirmou.

Na partida contra a Croácia, Neymar marcou no tempo normal e igualou-se ao Pelé na artilharia da Seleção Brasileira, segundo os critérios da Fifa.

O Brasil encerra sua participação no Mundial do Catar com três vitórias, um empate e uma derrota. A Seleção venceu Sérvia e Suíça e perdeu para Camarões na fase de grupos. Goleou a Coreia do Sul nas oitavas e empatou com a Croácia no tempo normal.

