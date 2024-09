Dikembe Mutombo, lenda da NBA, morre aos 58 anos nos EUA

O craque do basquete congolês-americano Dikembe Mutombo, conhecido como um dos melhores jogadores defensivos da história da NBA, morreu aos 58 anos, anunciou a liga nesta segunda-feira. O ex-jogador lutava contra um câncer no cérebro.

Mutombo foi oito vezes All-Star da NBA, ganhou o prêmio de Defensor do Ano da NBA quatro vezes e é membro do Hall da Fama. Ele faleceu cercado por sua família. Ele cresceu na República Democrática do Congo, e se mudou para os Estados Unidos, aos 21 anos, foi selecionado em quarto lugar geral pelo Denver Nuggets no Draft de 1991.

Ele jogou também pelos Hawks, 76ers, Nets, Knicks e Rockets em uma carreira brilhante, antes de se aposentar em 2009. A notícia foi anunciada em um comunicado da NBA, e comissário Adam Silver disse: "Dikembe Mutombo era simplesmente maior que a vida".

"Na quadra, ele foi um dos maiores bloqueadores de arremessos e jogadores defensivos da história da NBA. Fora da quadra, ele dedicou seu coração e alma para ajudar os outros", falou ele.