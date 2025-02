Netflix pode entrar na briga pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 nos EUA

A Netflix está analisando a possibilidade de disputar os direitos de transmissão da Fórmula 1 nos Estados Unidos a partir de 2026. A informação foi divulgada pela Reuters nesta sexta-feira, 7 de fevereiro.

Atualmente, a ESPN detém esses direitos, com contrato vigente até o fim de 2025. O sucesso da série documental “Drive to Survive”, produzida pela plataforma de streaming, desempenhou um papel importante no aumento da popularidade da categoria, conquistando novos fãs e reacendendo o interesse do público tradicional.

O sucesso pode ser um incentivo para a Netflix entrar na disputa pelos direitos de transmissão das corridas.

Com o fim do contrato da ESPN, surge a oportunidade para novas propostas, embora nenhuma das partes envolvidas — ESPN, Netflix, Liberty Media e F1 — tenha se manifestado sobre possíveis negociações.

A Netflix já mostrou interesse em expandir seu catálogo com transmissões ao vivo de eventos esportivos. Entre as iniciativas estão a exibição da luta entre Mike Tyson e Jake Paul e a aquisição exclusiva dos direitos do Raw da WWE em diversas regiões, com um investimento superior a US$ 5 bilhões.

Essas iniciativas fazem parte da estratégia da plataforma para atrair mais assinantes e impulsionar suas receitas publicitárias.