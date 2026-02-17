Monaco x PSG: onde assistir e horário pela Champions League

Repórter
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 08h48.
Monaco e PSG se enfrentam nesta terça-feira, 17, às 17h, no Stade Louis II, em Mônaco. A partida é válida pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League e terá transmissão ao vivo na HBO Max.
O Monaco tenta fazer valer o mando de campo sob o comando de Sébastien Pocognoli. Após uma campanha irregular na fase anterior — 21ª colocação, com 10 pontos, duas vitórias, quatro empates e duas derrotas —, a equipe aposta em maior consistência defensiva para aumentar a eficiência no ataque e buscar vantagem diante da torcida.
O PSG chega em melhor momento. A equipe comandada por Luis Enrique encerrou a fase anterior na 11ª posição, com 14 pontos, somando quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O time parisiense apresentou evolução ofensiva e maior regularidade nas últimas partidas e, mesmo fora de casa, tende a assumir o controle da posse de bola para ditar o ritmo do confronto.
Você pode assistir à partida online pela HBO Max.
Monaco (Técnico: Sébastien Pocognoli)
Kohn; Vanderson, Kehrer, Faes e Caio Henrique; Zakaria, Lamine Camara e Akliouche; Golovin, Adingra e Balogun (Biereth).
PSG (Técnico: Luis Enrique)
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaïre-Emery; Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola.