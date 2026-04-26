Milan x Juventus: onde assistir ao vivo e horário

Pulisic, uma das esperanças de gol dos Rossoneri (Marco Luzzani/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de abril de 2026 às 05h05.
O Milan enfrenta a Juventus neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, num dos jogos mais emblemáticos do Calcio.
Em 225 partidas oficiais entre os dois clubes, a Juventus lidera o retrospecto com 87 vitórias. O Milan tem 63. Houve também 75 empates. O primeiro encontro registrado aconteceu em abril de 1901. O jogo é conhecido como "Classica" do calcio italiano.
A partida entre Milan x Juventus terá transmissão ao vivo pela ESPN, disponível no plano premium do Disney+.