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Milan x Juventus: onde assistir ao vivo e horário

Em 225 partidas oficiais entre os dois clubes, a Juventus lidera o retrospecto com 87 vitórias

Pulisic, uma das esperanças de gol dos Rossoneri (Marco Luzzani/Getty Images)

Pulisic, uma das esperanças de gol dos Rossoneri (Marco Luzzani/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de abril de 2026 às 05h05.

O Milan enfrenta a Juventus neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, num dos jogos mais emblemáticos do Calcio.

Confrontos diretos

Em 225 partidas oficiais entre os dois clubes, a Juventus lidera o retrospecto com 87 vitórias. O Milan tem 63. Houve também 75 empates. O primeiro encontro registrado aconteceu em abril de 1901. O jogo é conhecido como "Classica" do calcio italiano.

Situação das equipes

  • Milan: ocupa terceira colocação com 66 pontos. Precisa vencer para manter vivo o sonho de título diante da rival Inter de Milão, que lidera com 12 pontos de vantagem.
  • Juventus: já não tem chances de conquistar a Serie A, mas soma 63 pontos e precisa pontuar fora de casa para garantir vaga na próxima Uefa Champions League.

Onde assistir

A partida entre Milan x Juventus terá transmissão ao vivo pela ESPN, disponível no plano premium do Disney+.

Prováveis escalações

  • Milan: Maignan; Gabbia, Tomori e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Pulisic e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri.
  • Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; Thuram e Locatelli; Francisco Conceição, Koopmeiners e Yildiz; David. Técnico: Luciano Spalletti.
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