Chelsea x Leeds United: que horas e onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra?

Chelsea x Leeds United: clubes ingleses se enfrentam na casa do Chelsea
Publicado em 26 de abril de 2026 às 06h07.
Chelsea e Leeds United se enfrentam neste domingo, 26, pela Copa da Inglaterra.
O duelo, em Wembley, é válido pela semifinal em jogo único. O Chelsea chega pressionado após demitir o técnico Liam Rosenior e ocupa apenas a 8ª posição na Premier League. Já o Leeds United tenta surpreender após eliminar o West Ham nos pênaltis na fase anterior.
Quem vencer avança à final. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
A partida acontece às 11h, neste domingo, 26.
O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium).
Sanchez; Gusto, Fofana, Hato e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Derry e Lavia; Pedro Neto e Delap.
Técnico: Calum McFarlane.
Lucas Perri; Rodon, Bijol e Struijk; Bogle, Ampadu, Stach, Justin e Tanaka; Okafor e Nmecha.
Técnico: Daniel Farke.