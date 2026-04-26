Chelsea x Leeds United: que horas e onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra?

Partida deste domingo, 26, é válida pela semifinal do campeonato inglês

Chelsea x Leeds United: clubes ingleses se enfrentam na casa do Chelsea

Chelsea x Leeds United: clubes ingleses se enfrentam na casa do Chelsea

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de abril de 2026 às 06h07.

Chelsea e Leeds United se enfrentam neste domingo, 26, pela Copa da Inglaterra.

O duelo, em Wembley, é válido pela semifinal em jogo único. O Chelsea chega pressionado após demitir o técnico Liam Rosenior e ocupa apenas a 8ª posição na Premier League. Já o Leeds United tenta surpreender após eliminar o West Ham nos pênaltis na fase anterior.

Quem vencer avança à final. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Que horas assistir à Chelsea x Leeds United

A partida acontece às 11h, neste domingo, 26.

Onde assistir à Chelsea x Leeds United

O jogo será transmitido pelo Disney+ (plano premium).

Prováveis escalações

Chelsea

Sanchez; Gusto, Fofana, Hato e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Derry e Lavia; Pedro Neto e Delap.

Técnico: Calum McFarlane.

Leeds United

Lucas Perri; Rodon, Bijol e Struijk; Bogle, Ampadu, Stach, Justin e Tanaka; Okafor e Nmecha.

Técnico: Daniel Farke.

Mais de Esporte

Corinthians x Vasco: horário, onde assistir e prováveis escalações

Fluminense x Chapecoense: onde assistir ao vivo e horário

Milan x Juventus: onde assistir ao vivo e horário

Bundesliga: Bayern sofre 3 a 0, mas consegue virada histórica contra o Mainz

Mais na Exame

Ciência

Ruivos venceram a seleção natural por 10 mil anos, aponta estudo de Harvard

Inteligência Artificial

Conheça o Gamma: a IA que cria apresentações completas em minutos

Pop

The Boys tentou superar o absurdo — e a realidade virou sua maior concorrente

Mercados

BTG vê segunda onda de carros chineses, mas mantém 'compra' para Localiza