Messi pode quebrar novos recordes pela Argentina na Copa América 2024; entenda

Lionel Messi já é reconhecido como um dos maiores jogadores da história do futebol. Com diversos prêmios e performances memoráveis ao longo da carreira, o atacante vive um momento confortável no mundo do esporte. Embora sua participação na Copa América 2024 não seja decisiva para sua relevância, o jogador pode quebrar três recordes nesta edição do campeonato. a.

O astro estará em campo na partida de estreia contra o Canadá, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, às 21h (horário de Brasília). Assim que a bola rolar, Messi já estará quebrando recordes: ele se tornará o jogador com mais partidas disputadas na história da Copa América, alcançando a marca de 35 jogos, superando o chileno Sergio Livingstone, que possui 34 jogos.

Messi também será o primeiro argentino a participar de sete edições consecutivas do torneio sul-americano de seleções, tendo estado presente nas edições de 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 e 2021.

No seu histórico na Copa América, o argentino é o único a conquistar o prêmio de melhor jogador do torneio por duas vezes (2015 e 2021). Caso vença novamente nos Estados Unidos, ele será o primeiro a conquistar o prêmio duas vezes seguidas na história da competição.

Outros recordes estão ao alcance de Messi, especialmente relacionados aos gols. Com 13 gols marcados até o momento, ele precisa de mais quatro para igualar Norberto Méndez e Zizinho, que compartilham o recorde de 17 gols cada na Copa América.

Além de suas conquistas na Copa América, Messi é atualmente o terceiro maior artilheiro de seleções da história, com 108 gols. Cristiano Ronaldo lidera a lista com 130 gols, mas um gol a mais colocaria Messi no segundo lugar, empatado com o iraniano Ali Daei, que possui 109 gols.

Dessa forma, a Copa América 2024 não apenas representa uma chance para Messi dar mais relevância ao seu legado, mas também para quebrar novos recordes e fortalecer sua posição como um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Quais os próximos jogos da Argentina na Copa América?

Argentina x Canadá: 20/06, 21h (de Brasília)

Argentina x Chile: 25/06, 22h (de Brasília)

Argentina x Peru: 29/06, 21h (de Brasília)

Onde assistir o jogo Argentina x Canadá pela Copa América?

A Argentina e o Canadá se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 21h (de Brasília), no estádio Mercedes-Benz, Geórgia, nos Estados Unidos. A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo A da Copa América.

O jogo será transmitido pelo Sportv (canal fechado) e para os assinantes do Globoplay.