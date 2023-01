Mercado da Bola: veja as principais transferências deste último dia de janela europeia

A janela de transferências de inverno terminam nesta terça-feira, 31, nas cinco principais ligas do continente europeu. Com o início da fase de mata-mata da UEFA Champions League, e decisões pelas ligas nacionais, alguns clubes mais endinheirados buscaram investir para reforçar o elenco no restante da temporada.

Este ano, o Chelsea foi o clube que mais investiu em reforços. Ao todo o clube inglês gastou € 425,49 milhões (R$ 2,3 bilhões) e bateu recorde histórico em uma única temporada. Sob novo comando do empresário Todd Boehly, a equipe de Londres fez 13 contratações até agora.

Em busca da tão sonhada Champions, o PSG ainda busca opções para defesa e ataque. Com a informação de que Messi não renovará seu contrato, o clube francês busca um substituto para o argentino.

Veja as principais transações destes últimos dias de janela:

Xavi confirma saída de Bellerín para o Sporting

O lateral direito Héctor Bellerín, que chegou no Barcelona no início do ano, deve ser anunciado pelo clube português Sporting a qualquer momento. O espanhol fez apenas sete partidas pelo clube catalão e Xavi anunciou sua saída nesta terça-feira.

Skriniar no PSG só no meio do ano

O zagueiro da Inter de Milão, de 27 anos, assinou com o clube parisiense, porem a equipe italiana não liberou para essa temporada. O jogador deve integrar o grupo do Paris apenas no meio do ano.

Jorginho no Arsenal por R$ 75 milhões

O volante do Chelsea e melhor jogador da Europa na temporada 20/21, pode ser o novo reforço do Arsenal para o restante da temporada. O jogador pode assinar com o clube londrino por uma bagatela de 12 milhões de libras (R$ 75,6 milhões).

Jorginho ingressou no Chelsea em julho de 2018 e conquistou a UEFA Champions League de 2021 e Europa League em 2019.

João Cancelo assina com Bayern de Munique por empréstimo

O lateral português João Cancelo, que não estava sendo escalado pelo técnico Guardiola no Manchester City, foi emprestado ao Bayern de Munique por empréstimo até o final da temporada. O jogador, de 27 anos, será emprestado ao clube alemão com opção de compra, definido em 70 milhões de euros (R$ 387 milhões).

Coutinho vem pro Corinthians?

De acordo o portal UOL, o meia do Aston Villa não está com vontade de ir para o clube paulista. Com a janela de transferências fechando nesta terça-feira, a vontade do jogador está sendo levada em consideração e o Corinthians desistiu da contratação do meia.

Qual o horário que fecha a janela de transferências nas principais ligas da Europa?

Inglaterra: às 20h (de Brasília)

Alemanha: às 14h (de Brasília)

Itália: às 16h (de Brasília)

Espanha: às 20h (de Brasília)

França: às 20h59 (de Brasília)

