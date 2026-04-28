Maratona em menos de 2 horas já foi: veja 4 recordes ainda não batidos

A barreira da maratona abaixo de duas horas finalmente caiu. No último domingo, 26, o queniano Sabastian Sawe cruzou a linha de chegada em Londres em 1h59min30s e quebrou um limite considerado por décadas inalcançável.

Ainda assim, o feito não esgota os desafios humanos. Segundo levantamento do jornal britânico The Guardian, há recordes históricos e feitos inéditos que seguem em aberto. Confira quatro marcas que ainda desafiam atletas e aventureiros ao redor do mundo.

Travessia do Pacífico a nado

Cruzar o maior oceano do planeta continua sendo um objetivo não alcançado. Em 2018, o nadador francês Benoît Lecomte tentou completar o trajeto entre o Japão e os Estados Unidos.

A proposta previa nadar cerca de 64 km por dia, com pausas noturnas em um barco de apoio. A tentativa foi interrompida após cerca de 2.400 km, quando a embarcação sofreu danos irreparáveis.

Lecomte já reivindicou uma travessia do Atlântico, em 1998, mas o feito não é reconhecido pelo Guinness World Records por dúvidas sobre a distância percorrida.

Salto em distância de 9 metros

O recorde mundial do salto em distância masculino segue intacto há mais de três décadas. Em 1991, Mike Powell alcançou 8,95 metros, a melhor marca já registrada oficialmente.

Ele chegou a saltar 8,99 metros no ano seguinte, mas com vento favorável acima do permitido.

Até hoje, ninguém ultrapassou a barreira simbólica dos 9 metros em condições válidas.

Prender a respiração por 30 minutos

No mergulho em apneia, a marca de meia hora ainda não foi alcançada.

Em 2025, o croata Vitomir Maričić chegou a 29 minutos e 3 segundos sem respirar. O recorde anterior era de Budimir Šobat, com 24 minutos e 37 segundos.

Escalar o Gangkhar Puensum

Com 7.570 metros de altitude, o Gangkhar Puensum é a montanha mais alta do mundo que nunca foi escalada — apesar de ser apenas a 40ª mais alta do planeta e ter mais de 1 km a menos que o Everest.

O pico, cujo nome significa “Pico Branco dos Três Irmãos Espirituais”, teve tentativas de escalada nos anos 1980, todas sem sucesso.

Em condições normais, o desafio atrairia alpinistas do mundo todo. Desde 1994, porém, o Butão proibiu a escalada de montanhas acima de 6 mil metros, em respeito a crenças espirituais locais.