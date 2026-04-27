Etíope vence em Londres com novo recorde mundial de maratona exclusivamente feminina

Tigst Assefa venceu, neste domingo, a Maratona de Londres com um novo recorde mundial em provas exclusivamente femininas. Ela completou o percurso em 2h15min41s, estabelecendo a melhor marca da história sem o uso de pacemakers, atletas que ditam o ritmo.

A corredora já detinha o recorde anterior nesse formato. Em 27 de abril de 2025, também em Londres, havia registrado 2h15min50. Com o novo tempo, Assefa reduziu a própria marca mundial em nove segundos.

Na disputa deste ano, o pódio foi completado pelas quenianas Hellen Obiri, com 2h15min53, e Joyciline Jepkosgei, com 2h15min55. As três primeiras colocadas terminaram com tempos próximos, todos abaixo de 2h16min.

A vitória amplia o histórico de resultados de Assefa em provas de elite. A etíope soma quatro títulos em maratonas de destaque, incluindo conquistas anteriores em Berlim e duas vitórias em Londres.

Resultados históricos na mesma edição

A edição deste domingo também registrou um marco na prova masculina. O queniano Sabastian Sawe completou a distância em 1h59min30. O resultado representa a primeira vez que um atleta conclui uma maratona oficial abaixo de duas horas.

Sawe já havia vencido a Maratona de Londres anteriormente. Em 2025, completou a prova em 2h02min27, desempenho que até então figurava entre os principais da competição. Com o novo tempo, ele superou o recorde mundial que pertencia a Kelvin Kiptum, estabelecido em 2023, em Chicago, com 2h00min35.

O pódio da edição mais recente contou também com a presença de Yomif Kejelcha. O atleta cruzou a linha de chegada em 1h59min41, resultado obtido em sua estreia na distância. O desempenho colocou dois corredores abaixo da marca de duas horas na mesma prova, cenário inédito em competições oficiais da modalidade.