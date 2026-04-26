Londres: queniano é primeiro atleta a correr maratona em menos de 2 horas

A Maratona de Londres de 2026 entrou para a história neste domingo, 26, por um feito inédito no atletismo: pela primeira vez, um atleta completou uma maratona oficial abaixo de duas horas.

O responsável foi o queniano Sabastian Sawe, que cruzou a linha de chegada em 1h59min30 e estabeleceu o novo recorde mundial da distância. A marca supera o tempo de 2h00min35 registrado por Kelvin Kiptum em Chicago, em 2023, e coloca Londres como palco de uma virada simbólica no esporte.

A quebra da barreira veio em uma disputa direta até os metros finais. O etíope Yomif Kejelcha também entrou para a história ao terminar em 1h59min41, tornando-se o segundo homem a correr uma maratona oficial abaixo de duas horas. O ugandense Jacob Kiplimo completou o pódio com 2h00min28.

Os três primeiros colocados correram abaixo do recorde mundial anterior, consolidando a prova como uma das mais rápidas e competitivas já registradas.

No feminino, o destaque foi a etíope Tigst Assefa, que venceu com 2h15min41 e estabeleceu um novo recorde mundial em provas exclusivamente femininas, sem o uso de pacemakers masculinos.

A atleta já era dona da melhor marca nessa categoria, registrada em 2025, também em Londres, e conseguiu reduzir o próprio tempo em nove segundos. A disputa foi acirrada até o fim, com as quenianas Hellen Obiri (2h15min53) e Joyciline Jepkosgei (2h15min55) completando o pódio.

A decisão foi definida apenas nos metros finais, quando Assefa acelerou para garantir o bicampeonato consecutivo.

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