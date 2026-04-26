Londres: queniano é primeiro atleta a correr maratona em menos de 2 horas

Sabastian Sawe, da equipe do Quênia, comemora com seu tênis Adidas após conquistar um novo recorde mundial na Maratona de Londres
Repórter de Mercados
Publicado em 26 de abril de 2026 às 16h15.
A Maratona de Londres de 2026 entrou para a história neste domingo, 26, por um feito inédito no atletismo: pela primeira vez, um atleta completou uma maratona oficial abaixo de duas horas.
O responsável foi o queniano Sabastian Sawe, que cruzou a linha de chegada em 1h59min30 e estabeleceu o novo recorde mundial da distância. A marca supera o tempo de 2h00min35 registrado por Kelvin Kiptum em Chicago, em 2023, e coloca Londres como palco de uma virada simbólica no esporte.
A quebra da barreira veio em uma disputa direta até os metros finais. O etíope Yomif Kejelcha também entrou para a história ao terminar em 1h59min41, tornando-se o segundo homem a correr uma maratona oficial abaixo de duas horas. O ugandense Jacob Kiplimo completou o pódio com 2h00min28.
Os três primeiros colocados correram abaixo do recorde mundial anterior, consolidando a prova como uma das mais rápidas e competitivas já registradas.
No feminino, o destaque foi a etíope Tigst Assefa, que venceu com 2h15min41 e estabeleceu um novo recorde mundial em provas exclusivamente femininas, sem o uso de pacemakers masculinos.
A atleta já era dona da melhor marca nessa categoria, registrada em 2025, também em Londres, e conseguiu reduzir o próprio tempo em nove segundos. A disputa foi acirrada até o fim, com as quenianas Hellen Obiri (2h15min53) e Joyciline Jepkosgei (2h15min55) completando o pódio.
A decisão foi definida apenas nos metros finais, quando Assefa acelerou para garantir o bicampeonato consecutivo.
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