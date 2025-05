Libertadores 2025: brasileiros garantem vagas e classificação está quase definida

A Copa Libertadores de 2025 já definiu 11 dos 16 times classificados para as oitavas de final, com destaque para os brasileiros Palmeiras, São Paulo e Botafogo, que garantiram suas vagas na fase de mata-mata.

Entre os líderes de grupo, estão Palmeiras (15 pontos no Grupo G), São Paulo (14 pontos no Grupo D), River Plate (12 pontos no Grupo B) e Estudiantes (12 pontos no Grupo A).

Segundos colocados e times restantes ainda disputam vagas

Já entre os segundos colocados, aparecem Botafogo (12 pontos no Grupo A), Libertad (9 pontos no Grupo D) e Universitario (8 pontos no Grupo B).

Outros times classificados incluem Racing, Vélez Sarsfield, Peñarol, Atlético Nacional e Libertad, com cinco vagas ainda a serem definidas nas últimas partidas da fase de grupos, que ocorrem entre os dias 28 e 29 de maio.

Sorteio das oitavas e expectativa para o mata-mata

O sorteio das oitavas está marcado para 2 de junho, quando os times serão divididos em dois potes — líderes e vice-líderes — para definir os confrontos, com a vantagem do mando de campo para as equipes com melhor campanha.

A competição segue acirrada, com clubes brasileiros como Flamengo, Fortaleza, Internacional e Bahia ainda na disputa pelas últimas vagas no mata-mata.

A expectativa cresce para os próximos jogos decisivos, que prometem definir os confrontos mais equilibrados da competição.