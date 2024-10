Justiça bloqueia R$ 28 milhões das contas do Corinthians e clube é alvo de novo processo

A Justiça de São Paulo ordenou o bloqueio de R$ 28 milhões das contas do Corinthians nesta quarta-feira, 9, devido a uma dívida com o empresário Carlos Leite. O acerto de contas inclui valores referentes à renovação de contratos do goleiro Cássio — atualmente no Cruzeiro — e do lateral Fagner, ambos representados por Leite.

Além da dívida com o empresário, o clube enfrenta outro processo, movido por André Cury, que reivindica valores relacionados à transferência do atacante Yuri Alberto. Cury pede R$ 3,3 milhões e já tem uma ação aberta na Justiça contra o Corinthians, em que cobra R$ 30 milhões.

O empresário intermediou a negociação entre o Corinthians e o Zenit, que resultou na vinda de Yuri Alberto, primeiro por empréstimo e depois em uma compra definitiva. Cury já alegou que o clube não pagou duas parcelas do acordo, agora acrescidas de juros e correção.

A EXAME buscou o posicionamento Corinthians sobre o caso, mas não obteve resposta da equipe de comunicação até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.