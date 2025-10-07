Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 7: onde assistir ao vivo e horários

Dois dos primeiros colocados da Série B do Brasileiro entram em campo nesta terça

A terça-feira será marcada por muitos jogos para os amantes do futebol.

Teremos partidas da Champions League Feminina, Mundial Sub-20, Brasileirão Sub-17 e a tradicional Série B, que tem uma briga quente pela liderança do campeonato.

Jogos de terça, 7 de outubro de 2025

JogoCampeonatoHorárioOnde passa?Tempo real
Juventus (F) x Benfica (F)Champions League feminina13h45ESPN 4 e Disney+Tempo Real
Atlético-PI (F) x Bahia (F)Copa Maria Bonita15h30Canal GOAT-
Scunthorpe x MorecambeCampeonato Inglês (quinta divisão)15h45DAZNTempo Real
Arsenal (F) x Lyon (F)Champions League feminina16hDisney+Tempo Real
Barcelona (F) x Bayern de Munique (F)Champions League feminina16hESPN e Disney+Tempo Real
Paris FC (F) x OH Leuven (F)Champions League feminina16hDisney+Tempo Real
Ucrânia sub-20 x Espanha sub-20Mundial sub-2016h30Sportv, CazéTV e FIFA+-
Athletico-PR sub-17 x Atlético-MG sub-17Brasileirão sub-1719hSportv-
Amazonas x CriciúmaBrasileirão Série B20hDisney+Tempo Real
Chile sub-20 x México sub-20Mundial sub-2020hSportv 3, CazéTV e FIFA+-
Palmeiras sub-17 x Grêmio sub-17Brasileirão sub-1721h30Sportv-
Botafogo-SP x PaysanduBrasileirão Série B21h35RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+Tempo Real
Goiás x CRBBrasileirão Série B21h30ESPN e Disney+ PremiumTempo Real

