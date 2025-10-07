Jogos de hoje, terça-feira, 7: onde assistir ao vivo e horários

Repórter
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14h58.
A terça-feira será marcada por muitos jogos para os amantes do futebol.
Teremos partidas da Champions League Feminina, Mundial Sub-20, Brasileirão Sub-17 e a tradicional Série B, que tem uma briga quente pela liderança do campeonato.
|Jogo
|Campeonato
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Juventus (F) x Benfica (F)
|Champions League feminina
|13h45
|ESPN 4 e Disney+
|Tempo Real
|Atlético-PI (F) x Bahia (F)
|Copa Maria Bonita
|15h30
|Canal GOAT
|-
|Scunthorpe x Morecambe
|Campeonato Inglês (quinta divisão)
|15h45
|DAZN
|Tempo Real
|Arsenal (F) x Lyon (F)
|Champions League feminina
|16h
|Disney+
|Tempo Real
|Barcelona (F) x Bayern de Munique (F)
|Champions League feminina
|16h
|ESPN e Disney+
|Tempo Real
|Paris FC (F) x OH Leuven (F)
|Champions League feminina
|16h
|Disney+
|Tempo Real
|Ucrânia sub-20 x Espanha sub-20
|Mundial sub-20
|16h30
|Sportv, CazéTV e FIFA+
|-
|Athletico-PR sub-17 x Atlético-MG sub-17
|Brasileirão sub-17
|19h
|Sportv
|-
|Amazonas x Criciúma
|Brasileirão Série B
|20h
|Disney+
|Tempo Real
|Chile sub-20 x México sub-20
|Mundial sub-20
|20h
|Sportv 3, CazéTV e FIFA+
|-
|Palmeiras sub-17 x Grêmio sub-17
|Brasileirão sub-17
|21h30
|Sportv
|-
|Botafogo-SP x Paysandu
|Brasileirão Série B
|21h35
|RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+
|Tempo Real
|Goiás x CRB
|Brasileirão Série B
|21h30
|ESPN e Disney+ Premium
|Tempo Real
