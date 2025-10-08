Esporte

Jogos de hoje, quarta-feira, 8: onde assistir ao vivo e horários

Teremos Mundial Sub-20, Champions League Feminina e o Brasileirão realizando partidas de rodadas que estavam atrasadas

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14h01.

A quarta-feira, será movimentada para os fãs de futebol, com partidas em diversas competições nacionais e internacionais. A programação inclui jogos da Copa da Liga Japonesa, Eliminatórias para Copas continentais, Libertadores feminina, Champions League feminina, amistosos além da Série B e rodadas atrasadas do Brasileirão.

JogoHorárioOnde passa?Tempo real
Etiópia x Guiné Bissau10hFIFA+Tempo Real
Líbia x Cabo Verde10hFIFA+Tempo Real
Maurícia x Camarões10hFIFA+Tempo Real
Suazilândia x Angola10hFIFA+Tempo Real
Chade x Mali13hFIFA+Tempo Real
Comores x Madagascar13hFIFA+Tempo Real
Djibouti x Egito13hFIFA+Tempo Real
República Centro-Africana x Gana13hFIFA+Tempo Real
Serra Leoa x Burquina Fasso13hFIFA+Tempo Real
Níger x República do Congo16hFIFA+Tempo Real
Tanzânia x Zâmbia16hFIFA+Tempo Real

🏆 Eliminatórias asiáticas

JogoHorárioOnde passa?Tempo real
Omã x Catar12hESPN 4 e Disney+Tempo Real
Indonésia x Arábia Saudita14h15ESPN 4 e Disney+Tempo Real

Eliminatórias europeias de base

JogoHorárioOnde passa?Tempo real
Eslovênia sub-19 x Áustria sub-1910h30FIFA+Tempo Real
Bélgica sub-17 x Moldávia sub-1714hFIFA+-

⚽ Champions League feminina

JogoHorárioOnde passa?Tempo real
Real Madrid (F) x Roma (F)13h45Disney+Tempo Real
Twente (F) x Chelsea (F)13h45ESPN 2 e Disney+Tempo Real
Manchester United (F) x Valerenga (F)16hDisney+Tempo Real
Sankt Polten (F) x Atlético de Madrid (F)16hDisney+Tempo Real
Wolfsburg (F) x PSG (F)16hESPN e Disney+Tempo Real

👩‍🎤 Libertadores feminina

JogoHorárioOnde passa?Tempo real
Alianza Lima (F) x Adiffem (F)16hCanal GOAT-
Ferroviária (F) x Boca Juniors (F)16hXsports, Sportv, CazéTV, Canal GOAT e N Sports-
Independiente Dragonas (F) x Always Ready (F)20hCanal GOAT-
Independiente Santa Fé (F) x Corinthians (F)20hXsports, Sportv 2, CazéTV, Canal GOAT e N Sports-

🌐 Amistosos internacionais

JogoHorárioOnde passa?Tempo real
Gibraltar x Nova Caledônia14hSportv 2Tempo Real
Deportes Puerto Montt x Colo-Colo20hDisney+-

🧒 Mundial sub-20

JogoHorárioOnde passa?Tempo real
Argentina sub-20 x Nigéria sub-2016h30FIFA+Tempo Real
Colômbia sub-20 x África do Sul sub-2016h30FIFA+Tempo Real
Japão sub-20 x França sub-2020hFIFA+Tempo Real
Paraguai sub-20 x Noruega sub-2020hFIFA+Tempo Real

Brasileirão

JogoHorárioOnde passa?Tempo real
Atlético-MG x Sport19hPremiereTempo Real
Mirassol x Fluminense21hPremiereTempo Real

Série B

JogoHorárioOnde passa?Tempo real
Cuiabá x Novorizontino19hDisney+Tempo Real
Operário-PR x Athletic19hDisney+Tempo Real
Avaí x Volta Redonda21hESPN e Disney+Tempo Real
América-MG x Vila Nova21h30Disney+Tempo Real

MLS

JogoHorárioOnde passa?Tempo real
Los Angeles FC x Toronto FC23h30Apple TV+Tempo Real
