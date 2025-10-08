Jogos de hoje, quarta-feira, 8: onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, será movimentada para os fãs de futebol, com partidas em diversas competições nacionais e internacionais. A programação inclui jogos da Copa da Liga Japonesa, Eliminatórias para Copas continentais, Libertadores feminina, Champions League feminina, amistosos além da Série B e rodadas atrasadas do Brasileirão.
|Jogo
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Etiópia x Guiné Bissau
|10h
|FIFA+
|Tempo Real
|Líbia x Cabo Verde
|10h
|FIFA+
|Tempo Real
|Maurícia x Camarões
|10h
|FIFA+
|Tempo Real
|Suazilândia x Angola
|10h
|FIFA+
|Tempo Real
|Chade x Mali
|13h
|FIFA+
|Tempo Real
|Comores x Madagascar
|13h
|FIFA+
|Tempo Real
|Djibouti x Egito
|13h
|FIFA+
|Tempo Real
|República Centro-Africana x Gana
|13h
|FIFA+
|Tempo Real
|Serra Leoa x Burquina Fasso
|13h
|FIFA+
|Tempo Real
|Níger x República do Congo
|16h
|FIFA+
|Tempo Real
|Tanzânia x Zâmbia
|16h
|FIFA+
|Tempo Real
🏆 Eliminatórias asiáticas
|Jogo
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Omã x Catar
|12h
|ESPN 4 e Disney+
|Tempo Real
|Indonésia x Arábia Saudita
|14h15
|ESPN 4 e Disney+
|Tempo Real
Eliminatórias europeias de base
|Jogo
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Eslovênia sub-19 x Áustria sub-19
|10h30
|FIFA+
|Tempo Real
|Bélgica sub-17 x Moldávia sub-17
|14h
|FIFA+
|-
⚽ Champions League feminina
|Jogo
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Real Madrid (F) x Roma (F)
|13h45
|Disney+
|Tempo Real
|Twente (F) x Chelsea (F)
|13h45
|ESPN 2 e Disney+
|Tempo Real
|Manchester United (F) x Valerenga (F)
|16h
|Disney+
|Tempo Real
|Sankt Polten (F) x Atlético de Madrid (F)
|16h
|Disney+
|Tempo Real
|Wolfsburg (F) x PSG (F)
|16h
|ESPN e Disney+
|Tempo Real
👩🎤 Libertadores feminina
|Jogo
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Alianza Lima (F) x Adiffem (F)
|16h
|Canal GOAT
|-
|Ferroviária (F) x Boca Juniors (F)
|16h
|Xsports, Sportv, CazéTV, Canal GOAT e N Sports
|-
|Independiente Dragonas (F) x Always Ready (F)
|20h
|Canal GOAT
|-
|Independiente Santa Fé (F) x Corinthians (F)
|20h
|Xsports, Sportv 2, CazéTV, Canal GOAT e N Sports
|-
🌐 Amistosos internacionais
|Jogo
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Gibraltar x Nova Caledônia
|14h
|Sportv 2
|Tempo Real
|Deportes Puerto Montt x Colo-Colo
|20h
|Disney+
|-
🧒 Mundial sub-20
|Jogo
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Argentina sub-20 x Nigéria sub-20
|16h30
|FIFA+
|Tempo Real
|Colômbia sub-20 x África do Sul sub-20
|16h30
|FIFA+
|Tempo Real
|Japão sub-20 x França sub-20
|20h
|FIFA+
|Tempo Real
|Paraguai sub-20 x Noruega sub-20
|20h
|FIFA+
|Tempo Real
Brasileirão
|Jogo
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Atlético-MG x Sport
|19h
|Premiere
|Tempo Real
|Mirassol x Fluminense
|21h
|Premiere
|Tempo Real
Série B
|Jogo
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Cuiabá x Novorizontino
|19h
|Disney+
|Tempo Real
|Operário-PR x Athletic
|19h
|Disney+
|Tempo Real
|Avaí x Volta Redonda
|21h
|ESPN e Disney+
|Tempo Real
|América-MG x Vila Nova
|21h30
|Disney+
|Tempo Real
MLS
|Jogo
|Horário
|Onde passa?
|Tempo real
|Los Angeles FC x Toronto FC
|23h30
|Apple TV+
|Tempo Real