Jogos de hoje, terça-feira, 20 de maio, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Crystal Palace x Wolves e Manchester City x Bournemouth, válidos pelo Campeonato Inglês, além do clássico Vasco x Operário-PR pela Copa do Brasil, são os principais destaques do futebol desta terça-feira, 20.

A programação do dia também inclui partidas do Brasileirão Sub-17, Brasileirão Sub-20, Campeonato Finlandês, Campeonato Saudita, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Finlandês

12h - HJK Helsinki x SJK Seinajoki - Onefootball

Campeonato Saudita

15h - Al Shabab x Al Ittihad - BandSports e Canal GOAT

Brasileirão Sub-17

15h - Atlético-GO sub-17 x Bahia sub-17 - DragãoTV (YouTube)

16h - Palmeiras sub-17 x Juventude sub-17 - TV Palmeiras Sportingbet

Brasileirão Sub-20

15h - Cruzeiro sub-20 x Corinthians sub-20 - TV Cruzeiro (YouTube)

Quinta Divisão Inglesa (Playoffs de acesso)

15h45 - York City x Oldham Athletic - DAZN

Campeonato Inglês

16h - Crystal Palace x Wolves - ESPN e Disney+

16h - Manchester City x Bournemouth - Disney+

Copa do Brasil

19h - Vasco x Operário-PR - Sportv e Premiere

19h30 - Athletico-PR x Brusque - Prime Video

21h30 - Grêmio x CSA - Prime Video

21h30 - Náutico x São Paulo - Sportv e Premiere

Campeonato Argentino

20h30 - River Plate x Platense - ESPN e Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco; veja horário

O jogo Vasco x Operário-PR terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h.

Que horas é o jogo do Crystal Palace?

O jogo Crystal Palace x Wolves terá transmissão ao vivo no ESPN e Disney+, às 16h.

Qual canal irá passar o jogo do Grêmio pela Copa do Brasil?

O jogo Grêmio x CSA terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 20.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 20.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 20.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 20.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.