Jogos de hoje, sábado, 14, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Alemão e do Campeonato Inglês são os destaques do futebol deste sábado, 14.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Francês e muito mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão

11h30 - Mainz x Bayern - Sportv, CazéTV e OneFootball

11h30 - Augsburg x Bayer Leverkusen - Canal GOAT e OneFootball

11h30 - Borussia Mönchengladbach x Holstein Kiel - OneFootball

11h30 - Union Berlin x Bochum - OneFootball

14h30 - St. Pauli x Werder Bremen - RedeTV! e OneFootball

Campeonato Inglês

12h - Liverpool x Fulham - Disney+

12h - Arsenal x Everton - ESPN e Disney+

12h - Newcastle x Leicester - ESPN 4 e Disney+

14h30 - Nottingham Forest x Aston Villa - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

10h - Espanyol x Osasuna - Disney+

12h15 - Mallorca x Girona - Disney+

14h30 - Sevilla x Celta de Vigo - ESPN 2 e Disney+

17h - Rayo Vallecano x Real Madrid - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

11h - Cagliari x Atalanta - ESPN 2 e Disney+

16h45 - Juventus x Venezia - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Francês

13h - Olympique de Marseille x Lille - CazéTV

17h - Reims x Monaco - CazéTV

Campeonato Argentino

19h15 - Boca Juniors x Independiente - ESPN 4 e Disney+

21h15 - Racing x River Plate - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.