Jogos de hoje, domingo, 30; onde assistir ao vivo e horários

A fase de grupos da Copa do Mundo Feminina e jogos do Brasileirão Série A, B e C são os destaques deste domingo de futebol.

Para o Mundial feminino, a primeira disputa do dia será entre Coreia e Marrocos. Ao todo serão quatro jogos, distribuídos nos horários das 1h30, 4h e 6h30. As jogadoras da Coreia encaram as marroquinas no estádio Hindmarsh, às 1h30 (horário de Brasília). Em seguida, às 4h, ocorrem duas partidas: Suíça contra Nova Zelândia, e Noruega contra Filipinas. Logo depois, a Alemanha enfrenta a Colômbia, às 6h30.

No Brasileirão, América-MG e Palmeiras se enfrentam no estádio Independência, em Minas Gerais. Apesar de o Palmeiras não viver sua melhor fase, pode ser considerado o favorito para a partida deste domingo. Os dois times encontram-se atualmente em pontas opostas da tabela.

Também hoje o São Paulo enfrenta o Bahia pela 17ª rodada do Brasileirão. Mesmo com Luciano e Calleri suspensos, tricolor paulista é o favorito para vencer a partida deste domingo. O clube joga em casa, e vive boa fase: está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, eliminou o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil, e busca um lugar no G4 do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo Feminina

4h - Suíça x Nova Zelândia - Cazé TV

4h - Noruega x Filipinas - Cazé TV

1h30 - Coreia x Marrocos - Cazé TV e Sportv

6h30 - Alemanha x Colômbia - Cazé TV

11h - São Paulo x Bahia - Premiere

16h - Botafogo x Coritiba - TV Globo e Premiere

16h - América-MG x Palmeiras - TV Globo e Premiere

18h30 - Goiás x Grêmio - Premiere e SporTV

Brasileirão Série B

11h - Tombense x Criciúma - SporTV e Premiere

15h30 - Novorizontino x Vila Nova - Premiere e Band TV

18h - Ponte Preta x Vitória - Premiere e Band TV

Brasileirão Série C

16h - América-RN x Paysandu - Globoplay e Premiere Play

16h - CSA x Pouso Alegre - DAZN

19h - Botafogo-PB x Manaus - Nosso Futebol

19h - Figueirense x Amazonas - Nosso Futebol e DAZN

