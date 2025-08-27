Jogos corporativos movimentam São Paulo com 13 modalidades e 2 mil atletas

A cidade de São Paulo sediará, entre os dias 4 e 7 de setembro, a terceira edição brasileira do Corporate Games, considerado o maior evento esportivo corporativo do mundo. A iniciativa reúne empresas, instituições e colaboradores em competições esportivas com foco em bem-estar, cultura organizacional e práticas de ESG. A EXAME é apoiadora de mídia oficial do evento.

A edição de 2025 contará com a participação de mais de 60 empresas e um público estimado de 2 mil atletas corporativos, distribuídos em 13 modalidades esportivas. Entre as companhias confirmadas estão Bradesco, Embraer, Hyundai, Volkswagen — com três unidades de negócios —, além de startups e instituições como ABRH-SP, SPTrans e HSM. As competições ocorrerão em locais como o Centro Paralímpico Brasileiro, Arena T.O, Playball e Speedland Kart Center.

O evento é promovido pela eCORPHUB, licenciada internacional do Corporate Games no Brasil. A programação inclui credenciamento e cerimônia de abertura no dia 4 de setembro, seguido por três dias de competições. As modalidades abrangem esportes coletivos — como vôlei, futebol e basquete — e individuais, como corrida, natação, kart, tênis de mesa bike indoor.

Histórico e expansão internacional

Idealizado em 1985 por Maureen Johnston, fundadora do World Masters Games, o Corporate Games teve sua primeira edição em 1988, em São Francisco, nos Estados Unidos. Desde então, o evento já reuniu mais de 1 milhão de participantes e 51 mil organizações em 102 cidades de 40 países. Em 2025, além do Brasil, haverá edições no México, Japão, Austrália, Turquia, Reino Unido, Chile e Romênia.

Objetivos e impacto social

Além da competição, o evento busca promover saúde física e mental no ambiente corporativo, fortalecer a cultura empresarial e estimular práticas de inclusão e diversidade. A edição paulista receberá o selo Espaço Solidário à Infância UNICEF Brasil, com ações para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A expectativa é impactar mais de 3 mil pessoas durante os quatro dias de evento.