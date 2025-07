João Fonseca vence mais uma e avança à terceira rodada de Wimbledon

Consistência é a palavra mais adequada para definir a mentalidade de João Fonseca durante a vitória na segunda rodada de Wimbledon. Em 3h13, ele deixou para trás o americano Jenson Brooksby, 101º do ranking da ATP, por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4.

Com o resultado, ele quebrou um tabu de 15 anos sem um brasileiro na terceira rodada do grand slam inglês, já que Thomaz Belluci, em 2010, era o último a alcançar o feito.

Após vencer a partida de estreia, na segunda-feira, João afirmou que Wimbledon é seu torneio preferido desde a infância, e que ele assiste todas as partidas que consegue.

No duelo desta quarta, a admiração do brasileiro pela grama de Londres se traduziu em uma clara intimidade com o piso mais traiçoeiro do circuito.

Seguro em toda a partida, e com serviços e devoluções precisos, nem a chuva atrasou o início da partida em duas horas ameaçou a confiança da promessa de 18 anos.

No primeiro set, João e Brooksby confirmaram seus serviços até o quarto game, quando o brasileiro quebrou o serviço do norte-americano e abriu uma vantagem por 3 a 2. Foi o suficiente para o brasileiro precisar apenas confirmar os serviços seguintes e encerrar a primeira parcial por 6/4, precisando de apenas 34 minutos.

Do outro lado, Brooksby, ex-top 40 do mundo, não se deu por vencido. Pelo contrário, voltou com mais potência para a segunda parcial e contestou bem mais o jogo de João. Os dois confirmaram todos os serviços sem grandes preocupações até o final do segundo set, quando o americano passou a colocar toda a pressão para o lado do brasileiro.

Brooksby teve quatro set points — dois deles salvos por João no 10º game, que o brasileiro levou de virada —, mas na quinta tentativa obteve êxito e venceu por 7/5.

No terceiro set, João devolveu na mesma moeda. Voltou ainda mais atento e aguerrido, sem desperdiçar nenhuma oportunidade. Já no primeiro game, os pontos foram bem longos, e o brasileiro começou com a quebra do serviço do norte-americano em um game de 13 minutos. Na sequência, confirmou o saque e abriu 3 a 0 de vantagem. Brooksby até devolveu uma quebra, no game seguinte, mas João seguiu pressionando, conseguiu mais uma quebra e fechou o set em 6/2.

Com ainda mais confiança, João retornou ao quarto set determinado a encerrar o duelo. Mas Brooksby seguiu vivo no jogo e conseguiu salvar sete breakpoints no set até finalmente ser quebrado no quarto game. Nas arquibancadas, a vibração da torcida brasileira deu ainda mais ânimo para Fonseca, que abriu 4 a 2 e precisou apenas administrar o jogo para encerrar o último set em 6/4 e carimbar a vaga na terceira rodada.