João Fonseca e Bia Haddad em Wimbledon: veja onde assistir e horários dos jogos desta quarta (2)

Bia Haddad e João Fonseca voltam às quadra snesta quarta-feira, 2, pela segunda rodada de Wimbledon 2025, terceiro Grand Slam da temporada e o único disputado na grama.

As partidas terão transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

João enfrenta o norte-americano Jenson Brooksby. A partida estava marcada para começar às 7h (horário de Brasília). No entanto, devido à chuva no local, o jogo foi adiado e pode começar a qualquer momento.

Já Bia encara a húngara Dalma Gálfi por volta das 9h.

Bia Haddad

Única representante brasileira na chave feminina de simples, Bia Haddad (20ª do ranking) enfrentará a húngara Dalma Gálfi (110ª). A tenista brasileira superou na estreia a eslovaca Rebecca Sramkova (34ª) em jogo equilibrado, em que precisou salvar dois set points.

Agora, Bia encara uma adversária vinda do qualifying: Gálfi eliminou a britânica Harriet Dart em dois sets na rodada anterior. Ex-campeã juvenil do US Open, a húngara de 25 anos disputa sua terceira chave principal de Wimbledon e tem mostrado consistência nas quadras de grama. Será o primeiro confronto entre elas no circuito.

Se avançar, Bia poderá enfrentar uma cabeça de chave pela primeira vez no torneio deste ano.

Sua próxima adversária sairá do duelo entre a norte-americana Amanda Anisimova (12ª) e a mexicana Renata Zarazua (71ª).

A melhor campanha da brasileira em Wimbledon foi em 2023, quando chegou às oitavas de final. Dois de seus quatro títulos no circuito profissional foram conquistados no piso de grama, nos WTAs de Nottingham e Birmingham, ambos em 2022.

João Fonseca

No masculino, João Fonseca (54º do ranking) encara o norte-americano Jenson Brooksby, em busca de uma vaga inédita na terceira rodada.

O brasileiro de 18 anos estreou com vitória em sets diretos sobre o britânico Jacob Fearnley, naquela que é sua primeira participação na chave principal de Wimbledon.

Fonseca chega embalado após disputar também os principais torneios do circuito nesta temporada, Australian Open e Roland Garros, com vitórias sólidas em ambas as estreias.

O confronto, no entanto, será um teste de alto nível. Brooksby, ex-número 33 do mundo, retornou recentemente ao circuito após um longo afastamento por lesões e uma suspensão por violação do protocolo antidoping.

O norte-americano tem bom retrospecto na grama e vem de um vice-campeonato no ATP 250 de Eastbourne, onde foi superado por Taylor Fritz, tenista que eliminou Fonseca nas oitavas daquele torneio. No piso, Brooksby tem 60% de aproveitamento, enquanto Fonseca soma 40%.

Este será o primeiro encontro entre os dois tenistas no circuito. Quem vencer encara o ganhador do confronto entre o norte-americano Learner Tien (62º) e o chileno Nicolás Jarry (143º).

Brooksby, de 23 anos, nasceu na Califórnia, mede 1,93 m e é destro. Seu nome foi inspirado no campeão de Fórmula 1 Jenson Button. Em 2025, conquistou seu primeiro título profissional no ATP 250 de Houston.

Em Grand Slams, seu melhor resultado foi nas oitavas de final do US Open de 2021, e em Wimbledon, chegou até a terceira rodada em 2022. No fim de 2024, revelou em suas redes sociais que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda na infância, período em que era não-verbal e fazia 40 horas de terapia por semana.

Horários dos Jogos

João Fonseca vs Jenson Brooksby – *Adiado devido às chuvas, com previsão de início a qualquer momento;

Bia Haddad vs Dalma Gálfi – Não antes das 9h (Horário de Brasília).

Onde Assistir