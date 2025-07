Mundial de Clubes: veja a classificação geral do campeonato; Flamengo fica na frente do Botafogo

A Copa do Mundo de Clubes teve sua fase de oitavas de final concluída, e enquanto os oito times que seguiram para as quartas se preparam para os próximos desafios, as equipes que não avançaram já conhecem suas colocações finais. O Flamengo e o Botafogo, representando o Brasil, terminaram a competição respectivamente em 11º e 14º lugares, após não conseguirem ultrapassar a fase eliminatória.

A classificação das equipes foi definida com base nos critérios da Fifa, onde o saldo de gols, o número de gols marcados e, em último caso, o número de cartões recebidos, foram utilizados para resolver eventuais empates. O Flamengo, com 7 pontos e um saldo positivo de dois gols, ficou com a 11ª colocação, enquanto o Botafogo, somando 6 pontos e sem vantagem no saldo de gols, terminou em 14º lugar.

O regulamento do torneio estabelece que os times eliminados nas oitavas de final ocupem as posições do 9º ao 16º lugar, enquanto os que não conseguiram passar da fase de grupos ficam entre o 17º e o 32º. No caso da 29ª posição, a disputa foi decidida pelo critério de cartões, com o Seattle Sounders levando vantagem por ter recebido menos advertências do que o Pachuca.

Entre os clubes que avançaram para as fases mais avançadas, o Manchester City ficou com a 9ª posição. Mesmo com 100% de aproveitamento na fase de grupos, os ingleses foram derrotados pelo Al-Hilal nas oitavas e terminaram a competição logo atrás de Benfica, que foi o 10º colocado após uma expressiva vitória sobre o Auckland City.

Na parte inferior da classificação, o Auckland City, apesar de ter sofrido uma goleada de 16 gols nas duas primeiras rodadas, conseguiu garantir um ponto ao empatar com o Boca Juniors e acabou à frente de outros times, como o Urawa Reds, que não conseguiu evitar a lanterna, com o pior saldo de gols da competição.

Com isso, o torneio segue para suas etapas finais, com as equipes brasileiras Palmeiras e Fluminense ainda na disputa pelo título, enquanto as equipes eliminadas já olham para o futuro e para novas oportunidades nas competições internacionais.

Posição Equipes Pontos Saldo de Gols Gols Pró 9º Manchester City (ING) 9 +10 16 10º Benfica (POR) 7 +4 10 11º Flamengo (BRA) 7 +2 8 12º Inter de Milão (ITA) 7 +1 5 13º Juventus (ITA) 6 +4 11 14º Botafogo (BRA) 6 0 3 15º Monterrey (MEX) 5 +3 6 16º Inter Miami (EUA) 5 -3 4 17º Atlético de Madrid (ESP) 6 -1 4 18º Mamelodi Sundowns (AFS) 4 0 4 19º River Plate (ARG) 4 0 3 20º RB Salzburg (AUT) 4 -2 2 21º Espérance (TUN) 3 -4 1 22º Al Ain (EAU) 3 -10 2 23º Porto (POR) 2 -1 5 24º Boca Juniors (ARG) 2 -1 4 25º Al Ahly (EGI) 2 -2 4 26º Los Angeles FC (EUA) 1 -3 1 27º Auckland City (NZL) 1 -16 1 28º Ulsan (COR) 0 -4 2 29º Seattle Sounders (EUA) 0 -5 2 (3CA) 30º Pachuca (MEX) 0 -5 2 (4CA) 31º Wydad Casablanca (MAR) 0 -6 2 32º Urawa Reds (JAP) 0 -7 2