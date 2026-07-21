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Fase de grupos copa 2026

Mesmo sem título, João Fonseca fatura mais no UTS Rio do que ganharia em um ATP 250

Brasileiro recebeu US$ 119,6 mil pela campanha no Rio de Janeiro, valor superior ao prêmio pago ao campeão de ATPs disputados na mesma semana

João Fonseca: jogador é destaque no mundo do tênis (Dimitar Dilkoff/AFP)

João Fonseca: jogador é destaque no mundo do tênis (Dimitar Dilkoff/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de julho de 2026 às 12h54.

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A participação de João Fonseca no UTS Rio terminou sem o título, mas com um importante reforço financeiro. O brasileiro recebeu US$ 119,6 mil (cerca de R$ 610 mil) pela campanha no torneio de exibição disputado no Rio de Janeiro, valor superior ao que embolsaria caso conquistasse um ATP 250 realizado na mesma semana.

Fonseca venceu duas das três partidas disputadas no evento e permaneceu pouco mais de três horas em quadra durante os dois dias de competição. Ainda assim, a premiação superou a de diversos torneios oficiais do circuito.

Se tivesse conquistado um ATP disputado no saibro europeu na última semana, João Fonseca receberia pouco mais de 93 mil euros em premiação (R$ 540 mil).

Quarta maior premiação da temporada

O valor recebido no Rio representa a quarta maior premiação conquistada por João Fonseca em 2026. Apenas três campanhas renderam cifras superiores ao brasileiro: a histórica participação em Roland Garros, quando alcançou as quartas de final; a terceira rodada em Wimbledon; e a campanha até as quartas do Masters 1000 de Monte Carlo.

A quantia também supera os prêmios recebidos em competições importantes do calendário, como Australian Open, Indian Wells, Miami e Madrid.

Campeão levou maior prêmio

O grande vencedor do UTS Rio foi o norte-americano Brandon Nakashima, que recebeu US$ 368,8 mil pelo título.

O brasileiro Luis Guto Miguel terminou como vice-campeão e faturou US$ 214,2 mil. Os semifinalistas Francisco Cerúndolo e Nick Kyrgios embolsaram US$ 123 mil cada.

João Fonseca e Cameron Norrie receberam a mesma premiação, enquanto Tallon Griekspoor ficou logo atrás na distribuição financeira.

Já o francês Corentin Moutet, derrotado nas três partidas disputadas, encerrou sua participação com US$ 69,2 mil em premiação.

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