Internacional x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de julho, às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Internacional chega para a partida em boa fase. Desde o retorno após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o time gaúcho venceu quatro jogos e empatou um. Na fase anterior da Copa do Brasil, o Colorado eliminou o Maracanã-CE com uma vitória tranquila de 4 x 0 no agregado.

Já o Fluminense vive um momento difícil. O time carioca não conseguiu vencer em nenhum dos quatro jogos após o Mundial e, mesmo assim, avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando a Aparecidense-GO com facilidade, após um 5 x 1 no placar agregado.

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional x Fluminense pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, 21h30, entre Internacional e Fluminense terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, Prime Video e Premiere.

Qual horário do jogo entre Internacional e Fluminense pela Copa do Brasil?

A partida será às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Prováveis escalações do Internacional e Fluminense