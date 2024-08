Grêmio x Fluminense: onde assistir e horário pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores

Na terça-feira, 13 de agosto, o Grêmio enfrentará o Fluminense no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. O jogo marca o início do confronto entre as duas equipes brasileiras na fase eliminatória da competição.

O Tricolor Gaúcho, buscando retomar seu histórico de sucesso no torneio continental, encara o Tricolor das Laranjeiras, que vem de uma boa fase no Brasileirão. Com promessa de um duelo equilibrado, a partida será um grande teste para ambas as equipes na luta pelo título.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Fluminense hoje pelas oitavas da Libertadores?

O jogo desta terça-feira, 13 de agosto, às 19h, entre **Grêmio e Fluminense** terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Fluminense hoje?

Você pode assistir a partida online pela plataforma Disney+.

