Galvez x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

O Galvez e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 16h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela segunda rodada do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A partida terá transmissão ao vivo no canal Xsports, na TV e no YouTube.

O duelo coloca frente a frente equipes em situações opostas no grupo. O Grêmio lidera com três pontos após a vitória por 3 a 0 sobre o Falcon na estreia e pode garantir a classificação antecipada em caso de novo triunfo.

Já o Galvez, que perdeu para o Votuporanguense por 2 a 1, precisa pontuar para evitar a eliminação precoce da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Galvez x Grêmio hoje pela Copinha?

Como assistir online o jogo Galvez x Grêmio hoje?

