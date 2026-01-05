Esporte

Galvez x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

Partida entre Galvez x Grêmio é válida pela segunda rodada da Copinha 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06h08.

Última atualização em 5 de janeiro de 2026 às 13h13.

O Galvez e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 16h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela segunda rodada do Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A partida terá transmissão ao vivo no canal Xsports, na TV e no YouTube.

O duelo coloca frente a frente equipes em situações opostas no grupo. O Grêmio lidera com três pontos após a vitória por 3 a 0 sobre o Falcon na estreia e pode garantir a classificação antecipada em caso de novo triunfo.

Já o Galvez, que perdeu para o Votuporanguense por 2 a 1, precisa pontuar para evitar a eliminação precoce da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Galvez x Grêmio hoje pela Copinha?

O jogo desta segunda-feira, 5, às 16h, entre Galvez e Grêmio terá transmissão ao vivo no canal Xsports, na TV e no YouTube.

Como assistir online o jogo Galvez x Grêmio hoje?

A partida será transmitida ao vivo no canal Xsports, no YouTube.

