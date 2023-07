Grêmio e Bahia adiado? Prefeito de Porto Alegre pede que jogo aconteça em outra data; entenda

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, solicitou na noite de terça-feira, 11, que a partida entre Grêmio e Bahia, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, seja adiada.

Melo enviou um ofício para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para a Federação Gaúcha de Futebol e para o Grêmio. A justificava do prefeito é o alerta de que um ciclone extratropical irá atingir a região do Rio Grande do Sul.

A Defesa Civil do estado alertou para a possibilidade de chuvas fortes e ventos durante toda a quarta-feira. “Ainda diante do alerta do ciclone extratropical, enviamos ofício ao Grêmio, FGF e CBF solicitando o adiamento do jogo marcado para a noite desta quarta-feira na Arena. Importante a precaução considerando que envolve deslocamento de milhares de pessoas e mobilização de serviços, escreveu Melo no Twitter.

O Grêmio já vendeu mais de 25 mil ingressos de forma antecipada e espera casa lotada. A arena do clube tem capacidade para 40 mil pessoas.

Até a publicação desta notícia, a CBF não se posicionou sobre o pedido do prefeito gaúcho. O jogo entre Grêmio e Bahia está marcado para às 19h. Após empate de 1 a 1 na Fonte Nova, quem vencer avança para as semifinais.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Grêmio x Bahia hoje?

O jogo desta quarta-feira, 12, às 19h, entre Grêmio e Bahia terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.