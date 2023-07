Ciclone extratropical: Sul se prepara para fortes chuvas, frio e ventos que podem chegar a 110km/h

O Sul do Brasil se prepara para uma nova frente fria que chega à região nesta quarta-feira, 12, e deve permanecer por alguns dias. Um novo ciclone extratropical vai atingir o Rio Grande do Sul já a partir da madrugada desta quarta-feira.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma área de baixa pressão continental, posicionada entre o norte da Argentina e o Paraguai, ganha força e deve avançar sobre o Sul do Brasil. A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca para Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O governo dos três estados publicaram em suas redes sociais alertas à população. No Paraná, onde o fenômeno será mais ameno, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental (Simepar-PR) informou que uma ventania deve atingir todo o estado, acompanhada de fortes chuvas e queda acentuada de temperatura. Em Santa Catarina, o governo publicou uma série de recomendações sobre como agir em caso de temporais, principalmente alertando sobre os riscos com equipamentos eletrônicos.

Em suas redes sociais, o Governo do Rio Grande do Sul alertou a população sobre a possibilidade de "chuvas intensas e volumosas" próximo à costa do estado. A Defesa Civil do estado definiu a vigência do aviso entre os dias 11 e 13 desse mês, com risco de temporais isolados, descargas elétricas e queda de granizo no Noroeste, no Norte e no Nordeste gaúcho.

Para a quarta-feira, há entre 60 mm e 100 mm/dia de chuva acumulada, com possibilidade de rajadas de vento alcançando os 90 km/h. No litoral, o mar fica agitado, com risco de ressaca. Na quinta, há previsão de "chuvas constantes com acumulados em torno dos 45 e 60 mm/dia", com expectativa de mar agitado, ressaca e rajadas de vento que podem chegar a 110 km/h.

Os ventos intensos, com rajadas mais significativas, devem ocorrer, especialmente, no litoral da Região Sul com rajadas que podem chegar a 100 km/h em alguns pontos. Os ventos vão ganhar força atingindo também as áreas do litoral da região Sudeste, a partir de quinta-feira, afirma o Inmet.

"Essa baixa pressão se desloca pela região Sul, fica parada próximo ao litoral e vai provocar muita ventania, chuva com volumes consideráveis, principalmente, no Rio Grande do Sul, pegando Santa Catarina e até o Sul do Paraná", explica a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos.

O ciclone extratropical estará associado a uma frente fria que deverá avançar de forma continental pelo país, atingindo não apenas o Sul, mas avançando por áreas do Sudeste e Centro-Oeste, podendo atingir, inclusive, o sul da região amazônica a partir de meados da semana, configurando um novo evento de friagem, destaca os meteorologistas do instituto.

Por conta das condições climáticas, o governo do Rio Grande do Sul decidiu enviar um ofício, na noite desta terça-feira, para CBF, Confederação Gaúcha de Futebol (FGF) e Grêmio "solicitando o adiamento do jogo marcado para a noite desta quarta-feira na Arena" — o clube gaúcho recebe o Bahia no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Alertas de tempestades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul

Na terça-feira, o Inmet publicou um alerta de tempestade, classificando como "perigo" o grau de severidade para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo a meteorologista, até as 10h desta quarta, os acumulados de chuva podem ser registrado entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, há possibilidade de queda de granizo.

A Defesa Civil também emitiu um alerta e afirma que há risco para ocorrências como alagamentos e enxurradas, assim como ventos intensos e granizo de forma pontual. Devido aos acumulados elevados de chuva, podem ocorrer deslizamentos.

No mês passado, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou ao menos 11 mortos no estado em decorrência das chuvas fortes provocadas pela passagem de um ciclone extratropical na região.

No início desta semana, a Marinha do Brasil emitiu três avisos. O órgão destaca que o ciclone pode causar ressaca entre Chuí, no sul do Estado, e Laguna, no sul de Santa Catarina, com ondas de até 4,5 metros. A condição deve permanecer até sexta-feira (14).

A Marinha também alerta para o vento forte, que poderá afetar a faixa litorânea de Santa Catarina e São Paulo, com vento de até 100 km/h. E, no Oceano Atlântico, na direção do Uruguai e do extremo sul do Rio Grande do Sul, o aviso é de mar grosso e alto, com ondas que podem chegar a sete metros de altura.