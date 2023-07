Grêmio x Bahia hoje: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Brasil

Grêmio e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19h, no estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Neste segundo jogo das quartas de final, o Grêmio tem uma pequena vantagem, depois do empate conseguido nos minutos finais do primeiro jogo, em Salvador.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Grêmio x Bahia hoje?

O jogo desta quarta-feira, 12, às 19h, entre Grêmio e Bahia terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Grêmio x Bahia online?

A partida será transmitida pelo SporTV e Premiere, que possuem transmissão pela GloboPlay e Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Grêmio ?