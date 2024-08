Brasil avança às finais de natação no 1º dia das Paralimpíadas - Gabrielzinho vai disputar o ouro

A delegração brasileira terá sete atletas competindo nas finais da natação nesta quinta-feira, 29, nas Paralimpíadas de Paris. Gabriel Araújo, que foi porta-bandeira na cerimônia de abertura apenas 12 horas antes, liderou as eliminatórias dos 100m costas S2 e garantiu vaga na final.

Além dele, Andrey Madeira, Gabriel Bandeira, Mayara Petzold, Phelipe Rodrigues, Mariana Gesteira e José Ronaldo da Silva também disputarão medalhas a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Gabriel Araújo, também conhecido como Gabrielzinho, já foi vice-campeão paralímpico nos 100m costas S2, classe destinada a atletas com grandes limitações físico-motoras. Com 22 anos e bicampeão mundial da prova, o atleta se tornou favorito ao liderar as eliminatórias com o tempo de 1min59s54, dois segundos à frente do chileno Alberto Caroly Abarza Diaz, atual campeão paralímpico.

Nos jogos, outro destaque é Gabriel Bandeira, que buscará uma medalha nos 100m borboleta S14, classe para pessoas com deficiência intelectual. Atual campeão paralímpico e bicampeão mundial, Gabriel avançou com o quarto melhor tempo, 56s06, ficando a pouco mais de um segundo do britânico William Ellard, que liderou as eliminatórias.

Phelipe Rodrigues, maior medalhista paralímpico da delegação brasileira em Paris, está em busca de seu nono pódio em Paralimpíadas. Ele garantiu a terceira posição nas eliminatórias dos 50m livre S10, classe para atletas com poucas limitações físico-motoras. Com o tempo de 23s78, Phelipe ficou a apenas um centésimo do italiano Stefano Raimondi e a 0s45 do líder australiano Thomas Gallagher.

Mariana Gesteira avançou para a final dos 50m livre S10 após a americana Christie Raleigh-Crossley estabelecer um novo recorde mundial. Ela ficou com a oitava posição. Andrey Madeira também terminou em oitavo nas eliminatórias dos 400m livre S9, enquanto Mayara Petzold se classificou em sétimo lugar nos 50m livre S6.

Já José Ronaldo da Silva, competidor dos 100m costas S1, não precisou disputar as eliminatórias, já que apenas sete atletas se inscreveram, garantindo assim sua vaga na final.

Por outro lado, Carol Santiago, maior medalhista do Brasil em Tóquio, não conseguiu avançar para a final dos 100m borboleta S13. Atleta da classe S12, Carol terminou em décimo lugar com o tempo de 1m07s50, ficando a 0s54 da vaga na decisão. Nos Jogos de Tóquio, ela havia terminado na sexta posição nessa prova.