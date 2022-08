Gabriel Jesus estreia pelo Arsenal com dois gols, assistência e vitória

A manhã da Premier League foi marcada por goleadas em 3 dos 7 jogos da rodada de sábado. Manchester City, Arsenal e Brentford somaram três pontos em atuações que empolgaram os fãs. Gabriel Jesus marcou duas vezes, e Haaland passou em branco na goleada do City, enquanto CR7 amarga mais uma derrota na equipe do Manchester United.

O camisa 9 do Arsenal que chegou à equipe com status de ídolo deixou tudo em campo. Além de marcar duas vezes, deu o passe para os gols de Xhaka e do brasileiro Gabriel Martinelli, de 21 anos. O zagueiro William Saliba ainda marcou contra a própria equipe, e James Maddison descontou para o Leicester, resultando no placar de 4 a 2.

Em Manchester, o time comandado por Pep Guardiola anotou um placar de 4 a 0 sobre o Bournemouth. Gundogan, Foden e De Bruyne balançaram as redes ainda no primeiro tempo, e o zagueiro Jefferson Lema também anotou um gol contra.

Quem teve desempenho abaixo da média foi o norueguês Haaland — nos 74 minutos em campo, ele só deu dois passes durante o jogo, menor número de um titular treinado por Guardiola. O detalhe é que um deles foi uma assistência para Gundogan abrir o placar.

Em Brentford, o time da casa atropelou o Manchester United, que ainda não somou seus primeiros pontos na Premier League. Indicado a Bola de Ouro, CR7 também não teve grande destaque na partida, em meio aos rumores sobre a permanência no clube. Na última semana, o treinador da equipe, Erik Ten Hag, respondeu uma pergunta sobre o desejo de saída do craque português: "Não é isso que ele me fala."

O outro vencedor do sábado foi o Aston Villa, que ganhou do Everton por 2 a 1. A rodada teve ainda três empates: dois 0 a 0, entre Brighton e Newcastle e Wolves e Fulham; e Southampton e Leeds terminando em 2 a 2.

Amanhã, Nottingham Forest x West Ham, Chelsea x Tottenham e Liverpool x Crystal Palace encerram a segunda rodada da Premier League.