Flamengo x Remo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Flamengo e Remo se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne o rubro-negro que tenta se manter no G4 e um Leão Azul que busca a primeira vitória na competição. Veja onde assistir e as prováveis escalações.

Como chega o Flamengo para o confronto

O Flamengo entra em campo com cenário mais estável neste início de Brasileirão. O atual campeão perdeu apenas duas das últimas 11 partidas, tem 67% de aproveitamento na Série A, além do segundo melhor ataque e da terceira melhor defesa da competição até aqui. A equipe carioca ocupa a 5ª colocação com 10 pontos conquistados.

Outro ponto que chama atenção para o jogo é o histórico do confronto. As equipes não se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro desde 1978, e este será apenas o sexto duelo entre os clubes na história da competição. Nos cinco encontros anteriores pela Série A, o Remo venceu três vezes, enquanto o Flamengo venceu duas.

Como chega o Remo para o confronto

A equipe paraense ainda não venceu no Brasileirão, com três empates e três derrotas, e também atravessa uma sequência ruim na temporada, com apenas duas vitórias nas últimas 15 partidas, considerando ainda o Campeonato Paraense.

Mesmo com o momento delicado, o time tenta se apoiar em uma característica específica para surpreender fora de casa. O Leão Azul é a equipe que mais finalizou em contra ataques neste Brasileirão, com 15 tentativas e dois gols marcados nesse tipo de jogada.

Onde assistir a Flamengo x Remo ao vivo pelo Brasileirão

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. O confronto será disputado às 20h, no Maracanã.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Erick Pulgar; Carrascal, Lucas Paquetá e Samuel Lino; Pedro

Remo (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Kaiky; Leonel Pico e Patrick de Paula; Vítor Bueno, Patrick e Alef Manga; João Pedro.