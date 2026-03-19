Esporte

Flamengo x Remo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Flamengo encara o Remo nesta quinta-feira pela 7ª rodada; confronto marca reencontro após 48 anos pela Série A

Flamengo: recebe o Remo e busca entrar no G4 do Brasileirão

Flamengo: recebe o Remo e busca entrar no G4 do Brasileirão

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 19 de março de 2026 às 00h21.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

Flamengo e Remo se enfrentam nesta quinta-feira, 19, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo reúne o rubro-negro que tenta se manter no G4 e um Leão Azul que busca a primeira vitória na competição. Veja onde assistir e as prováveis escalações.

Como chega o Flamengo para o confronto

O Flamengo entra em campo com cenário mais estável neste início de Brasileirão. O atual campeão perdeu apenas duas das últimas 11 partidas, tem 67% de aproveitamento na Série A, além do segundo melhor ataque e da terceira melhor defesa da competição até aqui. A equipe carioca ocupa a 5ª colocação com 10 pontos conquistados.

Outro ponto que chama atenção para o jogo é o histórico do confronto. As equipes não se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro desde 1978, e este será apenas o sexto duelo entre os clubes na história da competição. Nos cinco encontros anteriores pela Série A, o Remo venceu três vezes, enquanto o Flamengo venceu duas.

Como chega o Remo para o confronto

A equipe paraense ainda não venceu no Brasileirão, com três empates e três derrotas, e também atravessa uma sequência ruim na temporada, com apenas duas vitórias nas últimas 15 partidas, considerando ainda o Campeonato Paraense.

Mesmo com o momento delicado, o time tenta se apoiar em uma característica específica para surpreender fora de casa. O Leão Azul é a equipe que mais finalizou em contra ataques neste Brasileirão, com 15 tentativas e dois gols marcados nesse tipo de jogada.

Onde assistir a Flamengo x Remo ao vivo pelo Brasileirão

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere. O confronto será disputado às 20h, no Maracanã.

Prováveis escalações

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Erick Pulgar; Carrascal, Lucas Paquetá e Samuel Lino; Pedro

Remo (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Kaiky; Leonel Pico e Patrick de Paula; Vítor Bueno, Patrick e Alef Manga; João Pedro.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosFlamengoBrasileirão

Mais de Esporte

Chapecoense x Corinthians: horário, onde assistir e prováveis escalações

Celta de Vigo x Lyon: horário, onde assistir e prováveis escalações

Sem goleiros 'adultos', Bayern pode usar menor de idade na Champions League

LaLiga bate receita recorde de 5,4 bilhões de euros e supera 17 milhões de espectadores

Mais na Exame

Mundo

Desemprego na Argentina sobe para 7,5% e informalidade avança no 4º trimestre de 2025

Ciência

Césio 137: o que é o composto químico que virou série da Netflix

Brasil

Sérgio Moro vai se filiar ao PL no dia 24 de março, diz jornal

Um conteúdo Esfera Brasil

Proteção infantil passa do discurso à prática: entenda o que muda com o ECA Digital