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Convocação da Seleção: Flamengo é o time com mais jogadores na lista de Ancelotti

Com três nomes na seleção canarinha, o time carioca superou grandes nomes europeus

Flamengo na Copa: Danilo é um dos três jogares flamenguistas convocados por Ancelotti (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

Flamengo na Copa: Danilo é um dos três jogares flamenguistas convocados por Ancelotti (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de março de 2026 às 16h11.

Última atualização em 16 de março de 2026 às 16h17.

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira para os amistosos que antecedem a Copa do Mundo.

A convocação define os jogadores chamados para os amistosos do fim do mês, considerados os últimos testes antes da definição dos 26 atletas que disputarão o Mundial.

Além da ausência de Neymar Jr na lista de Ancelotti, a presença em peso do elenco do Flamengo chamou a atenção do torcedor.

O time carioca é a agremiação que garantiu mais jogadores na seleção, com três nomes. O rubro-negro superou times europeus como Arsenal, Chelsea e Manchester United.

Flamengo garante três convocados nos amistosos

Confira abaixo a lista de convocados divididos por time de atuação:

  • Flamengo: Alex Sandro (Defensor), Danilo (Defensor) e Leo Pereira (Defensor)
  • Arsenal: Gabriel Magalhães (Defensor) e Gabriel Martinelli (Atacante)
  • Chelsea: Andrey Santos (Meio-campista) e João Pedro (Atacante)
  • Manchester United: Casemiro (Meio-campista) e Matheus Cunha (Atacante)
  • Zenit: Douglas Santos (Defensor) e Luiz Henrique (Atacante)
  • Al-Ahli: Ibañez (Defensor)
  • Al-Ittihad: Fabinho (Meio-campista)
  • Al-Nassr: Bento (Goleiro)
  • Barcelona: Raphinha (Atacante)
  • Botafogo: Danilo (Meio-campista)
  • Bournemouth: Rayan (Atacante)
  • Brentford: Igor Thiago (Atacante)
  • Fenerbahçe: Ederson (Goleiro)
  • Galatasaray: Gabriel Sara (Meio-campista)
  • Juventus: Bremer (Defensor)
  • Liverpool: Alisson (Goleiro)
  • Lyon: Endrick (Atacante)
  • PSG: Marquinhos (Defensor)
  • Real Madrid: Vinicius Junior (Atacante)
  • Roma: Wesley (Defensor)

Quais são os próximos jogos da seleção brasileira?

O Brasil enfrentará a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31. As duas partidas ocorrerão nos Estados Unidos e também marcarão a estreia dos novos uniformes da seleção, apresentados pela Nike na semana passada.

Ancelotti já trabalha com uma base de jogadores definida, mas ainda analisa algumas posições em aberto no elenco. O treinador avalia opções para o gol, as laterais e o comando do ataque, com oito vagas ainda indefinidas.

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Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo estão marcados para começar no dia 11 de junho. O torneio será encerrado em 19 de julho.

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