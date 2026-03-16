Convocação da Seleção: Flamengo é o time com mais jogadores na lista de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira para os amistosos que antecedem a Copa do Mundo.

A convocação define os jogadores chamados para os amistosos do fim do mês, considerados os últimos testes antes da definição dos 26 atletas que disputarão o Mundial.

Além da ausência de Neymar Jr na lista de Ancelotti, a presença em peso do elenco do Flamengo chamou a atenção do torcedor.

O time carioca é a agremiação que garantiu mais jogadores na seleção, com três nomes. O rubro-negro superou times europeus como Arsenal, Chelsea e Manchester United.

Flamengo garante três convocados nos amistosos

Confira abaixo a lista de convocados divididos por time de atuação:

Flamengo: Alex Sandro (Defensor), Danilo (Defensor) e Leo Pereira (Defensor)

Arsenal: Gabriel Magalhães (Defensor) e Gabriel Martinelli (Atacante)

Chelsea: Andrey Santos (Meio-campista) e João Pedro (Atacante)

Manchester United: Casemiro (Meio-campista) e Matheus Cunha (Atacante)

Zenit: Douglas Santos (Defensor) e Luiz Henrique (Atacante)

Al-Ahli: Ibañez (Defensor)

Al-Ittihad: Fabinho (Meio-campista)

Al-Nassr: Bento (Goleiro)

Barcelona: Raphinha (Atacante)

Botafogo: Danilo (Meio-campista)

Bournemouth: Rayan (Atacante)

Brentford: Igor Thiago (Atacante)

Fenerbahçe: Ederson (Goleiro)

Galatasaray: Gabriel Sara (Meio-campista)

Juventus: Bremer (Defensor)

Liverpool: Alisson (Goleiro)

Lyon: Endrick (Atacante)

PSG: Marquinhos (Defensor)

Real Madrid: Vinicius Junior (Atacante)

Roma: Wesley (Defensor)

Quais são os próximos jogos da seleção brasileira?

O Brasil enfrentará a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31. As duas partidas ocorrerão nos Estados Unidos e também marcarão a estreia dos novos uniformes da seleção, apresentados pela Nike na semana passada.

Ancelotti já trabalha com uma base de jogadores definida, mas ainda analisa algumas posições em aberto no elenco. O treinador avalia opções para o gol, as laterais e o comando do ataque, com oito vagas ainda indefinidas.

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo estão marcados para começar no dia 11 de junho. O torneio será encerrado em 19 de julho.