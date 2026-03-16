Convocação da Seleção: Flamengo é o time com mais jogadores na lista de Ancelotti

Flamengo na Copa: Danilo é um dos três jogares flamenguistas convocados por Ancelotti (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de março de 2026 às 16h11.
Última atualização em 16 de março de 2026 às 16h17.
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira para os amistosos que antecedem a Copa do Mundo.
A convocação define os jogadores chamados para os amistosos do fim do mês, considerados os últimos testes antes da definição dos 26 atletas que disputarão o Mundial.
Além da ausência de Neymar Jr na lista de Ancelotti, a presença em peso do elenco do Flamengo chamou a atenção do torcedor.
O time carioca é a agremiação que garantiu mais jogadores na seleção, com três nomes. O rubro-negro superou times europeus como Arsenal, Chelsea e Manchester United.
Confira abaixo a lista de convocados divididos por time de atuação:
Ancelotti já trabalha com uma base de jogadores definida, mas ainda analisa algumas posições em aberto no elenco. O treinador avalia opções para o gol, as laterais e o comando do ataque, com oito vagas ainda indefinidas.
Os jogos da Copa do Mundo estão marcados para começar no dia 11 de junho. O torneio será encerrado em 19 de julho.