Flamengo x Goiás: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Flamengo e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 19h, no Estádio Hailé Pinheiro, também conhecido como Serrinha, em Goiânia. A partida é válida pela Brasileirão.

A disputa é a oportunidade para o Flamengo se reerguer, em meio a uma fase difícil que o clube atravessa com muitas derrotas e desempenho insatisfatório. Mesmo assim, o Rubro-Negro pode surpreender a torcida ao enfrentar o rival.

Por outro lado, o Goiás está em um momento bem mais conturbado do que o Flamengo. Em seu último jogo, o time foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0. Com baixo desempenho do elenco, principalmente entre os atacantes, as expectativas de vitória ou empate não são boas para o Goiás.

Escalação do Flamengo contra o Goiás

Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gérson e Victor Hugo; Bruno Henrique e Gabigol (Pedro).

Escalação do Goiás contra o Flamengo

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques; Allano, João Magno e Anderson Oliveira.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje?

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre Flamengo x Goiás terá transmissão no Premiere

Qual é o próximo jogo do Flamengo?

24/09 - Flamengo x São Paulo - Copa do Brasil

Qual é o próximo jogo do Goiás?