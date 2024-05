Amazonas x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Amazonas e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 21h30, no estádio Arena da Amazônia, em Manaus. A partida é pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil e terá transmissão do SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Amazonas x Flamengo hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 , entre Amazonas e Flamengos terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Como assistir online o jogo do Amazonas x Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Amazonas e Flamengos terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere

Como assistir o jogo do Flamengo online hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, que possui transmissão pelo GloboPlay e Amazon Prime Vídeo.

Provável escalação do Amazonas

Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Xavier, Wendell e Rafael Tavares; Matheus Serafim, Jô e Ênio

Provável escalação do Flamengo

Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Everton Cebolinha e Pedro