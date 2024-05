Jogos de hoje, terça-feira, 21, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Espanha contra Portugal e França contra Inglaterra pela Eurocopa Sub-17 são os destaques do futebol desta terça-feira, 21.

A programação do dia também inclui as partidas da 2º Divisão Equatoriana, Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil e Brasilerão Sub-20.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eurocopa Sub-17

12h - Eslováquia sub-17 x Suécia sub-17 - UEFA TV

12h - Espanha sub-17 x Portugal sub-17 - UEFA TV

14h30 - Itália sub-17 x Polônia sub-17 - UEFA TV

14h30 - França sub-17 x Inglaterra sub-17 - UEFA TV

Brasileirão Sub-20

16h30 - Bahia sub-20 x Palmeiras sub-20 - Sportv e Globoplay

2º Divisão Equatoriana

18h30 - Cuniburo x San Antonio - Star+

21h - Guayaquil City x 9 de Octubre - Star+

Brasileirão Série D

19h - Cascavel x Hercílio Luz - TV Serpente (Youtube)

Copa do Brasil

20h - RB Bragantino x Sousa-PB - Prime Video

21h30 - Vasco x Fortaleza - Sportv, Globoplay e Premiere

Onde assistir ao vivo o jogo de Portugal ; veja horário

O jogo Espanha sub-17 x Portugal sub-17 terá transmissão ao vivo na UEFA TV, às 12h.

Que horas é o jogo da Itália ?

O jogo Itália sub-17 x Polônia sub-17 terá transmissão ao vivo na UEFA TV, às 14h30.

Qual canal irá passar o jogo da Inglaterra pela Eurocopa Sub-17

O jogo França sub-17 x Inglaterra sub-17 terá transmissão ao vivo no UEFA TV, às 14h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 21.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 21.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 21.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 21.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

16h30 - Bahia sub-20 x Palmeiras sub-20 - Brasileirão Sub-20

21h30 - Vasco x Fortaleza - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

18h30 - Cuniburo x San Antonio - 2º Divisão Equatoriana

21h - Guayaquil City x 9 de Octubre - 2º Divisão Equatoriana

UEFA TV

12h - Eslováquia sub-17 x Suécia sub-17 - Eurocopa Sub-17

12h - Espanha sub-17 x Portugal sub-17 - Eurocopa Sub-17

14h30 - Itália sub-17 x Polônia sub-17 - Eurocopa Sub-17

14h30 - França sub-17 x Inglaterra sub-17 - Eurocopa Sub-17

Globoplay

16h30 - Bahia sub-20 x Palmeiras sub-20 - Brasileirão Sub-20

21h30 - Vasco x Fortaleza - Copa do Brasil

TV Serpente (Youtube)