Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela Brasileirão.

A disputa ocorre durante 24º rodada do campeonato. O Fluminense encontra-se em uma situação favorável, pois necessita de apenas três pontos para alcançar as primeiras posições.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

No entanto, o Cruzeiro, rival a altura do Mengão, conseguiu escapar do rebaixamento e após se reerguer passou a almejar as melhores posições no Brasileirão.

Escalação do Fluminense contra o Cruzeiro

Fábio, Guga, Nino, Marlon e Marcelo; Alexsander, André, Keno e Lima; John Kennedy e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Escalação do Cruzeiro contra o Fluminense

Rafael Cabral, William, Neris, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Wesley, Arthur Gomes e Gilberto. Técnico: Zé Ricardo

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Fluminense x Cruzeiro terá transmissão na Globo e Premiere.

Qual é o próximo jogo do Fluminense?

27/09 - Fluminense x Internacional - Copa Libertadores (Semifinal)

Qual é o próximo jogo do Cruzeiro?