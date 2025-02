Flamengo fatura quase R$ 12 milhões em premiação com título da Supercopa

A primeira taça nacional do ano de 2025 já tem dono: o Flamengo. Neste domingo, no Estádio do Mangueirão, na capital paraense Belém, a equipe comandada por Filipe Luís venceu o Botafogo por 3 a 1, com dois gols de Bruno Henrique e um de Luiz Araújo, e conquistou o tricampeonato da Supercopa do Brasil. Mais do que o êxito esportivo, o campeão ainda verá seus cofres mais gordos com mais R$ 11,88 milhões na conta.

Neste ano, a CBF premiou cada um dos finalistas com R$ 6,05 milhões pela classificação para o torneio. Além disso, o vencedor também recebe uma bonificação de US$ 1 milhão — o que corresponde a R$ 5,83 milhões, na cotação atual.