Portuguesa-RJ x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

Portuguesa-RJ e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 19h, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. O confronto é válido pelo Campeonato Carioca e terá transmissão no Sportv, Globoplay e Premiere.

O Rubro-Negro volta a campo após uma vitória sobre o Vasco no clássico do último final de semana. Com isso, a equipe de Tite segue na briga pela liderança da Taça Guanabara. Já a Portuguesa-RJ busca surpreender e somar pontos na competição para tentar avançar às semifinais.

Onde assistir ao vivo o jogo Portuguesa-RJ x Flamengo hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre Portuguesa-RJ e Flamengo terá transmissão ao vivo no Sportv, Globoplay e Premiere.

Como assistir online o jogo Portuguesa-RJ x Flamengo hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.