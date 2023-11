Final da Libertadores 2023: Fluminense faturou mais que o Boca Juniors em 2022; veja comparativo

Neste sábado, 4, Fluminense e Boca Juniors entram em campo pela final da Libertadores 2023. As equipes, que dentro de campo mostraram regularidade durante a competição, revelaram uma pequena disparidade nas receitas em 2022.

Um estudo divulgado pela SportValue, empresa de marketing esportivo, mostrou as diferenças financeiras entre os finalistas da Libertadores 2023. O Fluminense sai na frente faturando R$ 347 milhões em 2022, enquanto o Boca o valor de R$ 311 milhões.

Receitas

Chegando a sua segunda final de Libertadores, os R$ 347 milhões faturados pelo Fluminense em 2022 registrou crescimento 856% em relação a 2021. O Tricolor carioca teve um superávit acumulado de R$ 74 milhões nos últimos oito anos, mostrando um cenário estável em relação a suas finanças.

Do outro lado, o Boca, fechou com superávit de R$ 10 milhões. As transferências de jogadores e aquisição de sócios torcedores foram as principais fontes de receita do clube, que somados chegaram a R$ 149 milhões.

A grande disparidade registrada entre as equipes foi nos direitos de TV. O Fluminense arrecadou o triplo que o Boca, faturando R$ 151 milhões, contra apenas R$ 41 milhões dos argentinos.

Em entrevista a EXAME, Paulo Calçade, comentaristas dos canais ESPN, afirma que essa diferença de arrecadações entre as equipes é de acordo com o mercado de cada país. "As negociações para compra de transmissões no Brasil e na Argentina são diferentes. Os preços diferem pois isso está vinculado ao tamanho do mercado e o movimento econômico do país na negociação. A situação do Brasil perante a Argentina atualmente é fantástica, então os argentinos com a crise, acabam sendo afetados nisso, destacou.

Veja o comparativo

Arrecadação em Premiações

Para o Fluminense, que jogará “em casa”, os valores que seriam recebidos com um possível título da América podem fazer com que o clube alcance premiação total de R$ 135 milhões na competição. Isso porque já garantiu R$ 80 milhões com a classificação para a final (considerando a premiação para o vice-campeão) e ainda pode somar outros R$ 55 milhões caso confirme o título. Somando também os R$ 22 milhões obtidos com bilheteria, o montante ainda poderia ultrapassar os 157 milhões. Caso chegue a esses números, os valores recebidos pelo Fluminense durante a Libertadores podem representar 43% do orçamento do clube para a temporada, com previsão de arrecadação de R$ 365 milhões. Já no caso do Boca Juniors, a equipe soma R$ 82 milhões em premiação ao longo da competição, número levemente superior ao arrecadado pelo Fluminense, uma vez que os argentinos possuem uma vitória a mais na fase de grupos, fator que neste ano também significou premiação extra aos participantes. Os valores já garantidos, inclusive, representam um aumento de 306% em relação à premiação que o clube recebeu na Libertadores em 2022, quando parou nas oitavas de final do torneio. Com o possível título, os argentinos ainda poderiam chegar aos R$ 137 milhões, o que representaria um aumento de 577% em relação aos cerca de R$ 20 milhões somados na última edição. Neste ano, inclusive, a premiação do torneio é recorde e aumentou em 21% em relação ao ano anterior. Rogério Neves, CEO da Motbot, primeira plataforma brasileira de crowdfunding esportivo, avalia sobre os valores oferecidos pela Conmebol atualmente: “A premiação da Libertadores vem evoluindo a cada ano e isso mostra que a competição tem se fortalecido. Se anteriormente pesava somente a questão esportiva e histórica, hoje podemos dizer que a parte financeira também atingiu um bom patamar de relevância para os clubes participantes. É fato que essa valorização torna o torneio ainda mais atraente e eleva o seu nível de disputa”, afirma. Média de público A partir do grande apelo dos jogos, as equipes também têm se beneficiado com as médias de público na competição, com números superiores aos 40 mil. No caso do Fluminense, a média é de 59,8 mil torcedores levados ao estádio por partida. O destaque é o jogo contra o Internacional pelas semifinais, quando o clube registrou público 67,5 mil, recorde da equipe no novo Maracanã, além de também ter proporção histórica de sócios presentes, na casa dos 76%. Já o Boca Juniors, mantém uma média de 44 mil torcedores ao longo da campanha no torneio continental. O maior público foi no duelo da semifinal contra o Palmeiras, quando registrou levou mais de 53 mil torcedores. Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Boca Juniors pela final da Libertadores? O jogo deste sábado, às 17h, entre Boca Juniors x Fluminense terá transmissão ao vivo na TV Globo, ESPN, Star+ e Conmebol TV

LEIA TAMBÉM: