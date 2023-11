Libertadores 2023: Boca Juniors pode se tornar maior campeão da competição; veja lista

Fluminense e Boca Juniors entram em campo neste sábado, 4, para a final da Libertadores 2023. A tradicional equipe argentina pode igualar o Independiente como o maior campeão do torneio.

Com seis títulos ao todo, o Boca vai em busca de sua sétima conquista. A equipe não vence a Libertadores desde 2007, onde na ocasião bateu a equipe do Grêmio, vencendo os dois jogos do confronto.

O Independiente, também da Argentina, detém o título de maior campeão da competição há 39 anos. A última conquista da equipe foi em 1984.

No Brasil, cinco equipes empatam com três conquistas de Libertadores. São eles: São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Santos. Em seguida, vêm o Internacional e Cruzeiro com dois títulos e fechando a lista, Corinthians, Atlético MG e Vasco com uma.

O Fluminense, que chega a sua segunda final na história, ainda não venceu a competição. Em 2008, o tricolor carioca foi derrotado para a LDU(EQU) nos pênaltis.

Quem é o brasileiro com mais Libertadores?

Veja a lista de maiores campeões da Libertadores: