Fluminense x Boca Juniors: campeão da Libertadores pode obter vaga em Mundiais de Clubes da FIFA

As expectativas estão elevadas para o desfecho da Copa Conmebol Libertadores, no dia 4 de novembro, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

Nesta partida, o Fluminense e o Boca Juniors vão disputar o título que vai garantir a vaga para duas edições do Mundial de Clubes da Fifa.

A primeira edição vai ocorrer entre 12 e 22 de dezembro, em uma série de jogos na Arábia Saudita, com um formato de sete clubes. No entanto, a Fifa informou recentemente que este atual modelo de partidas deve ser descartado em breve.

Já a segunda será em 2025, com a primeira edição do novo Mundial de Clubes, cujo formato vai contar com 32 clubes, e será realizado pelos Estados Unidos como evento-teste para a Copa de 2026.

De qualquer modo, seis times já estão definidos para participar do Mundial deste ano. A última vaga será preenchida por aquele que for campeão da Libertadores.

Clubes do Mundial 2023

Urawa Red Diamonds (Japão): Liga dos Campeões da Ásia 2022

Al Ahly (Egito): Liga dos Campeões da África 2022/23

León (México): Concacaf Champions League 2022/23

Auckland City (Nova Zelândia): OFC Champions League 2023

Manchester City (Inglaterra): UEFA Champions League 2022/23

Al Ittihad (Arábia Saudita): campeão da Saudi Pro League 2022/23

Como será o Mundial de 2025?

O torneio terá a sua primeira edição em 2025. A região da América do Sul tem direito a seis vagas para seus clubes, sendo que quatro serão reservadas para os vencedores da Libertadores de 2021, 2022, 2023 e 2024.

Nesse caso, o Palmeiras (campeão de 2021) e Flamengo (2022) já têm suas vagas garantidas para o Mundial 2025. No entanto, as outras duas vagas serão preenchidas a partir de um ranking que será feito pela Conmebol. Este sistema vai avaliar o desempenho dos times em competições continentais entre 2021 e 2024.