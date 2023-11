Fluminense x Boca Juniors: campeão da Libertadores irá faturar prêmio bilionário; veja valores

Fluminense e Boca Juniors entram em campo neste sábado, 4, para a final da Libertadores 2023. Enquanto o Boca Juniors busca seu sétimo título, o Flu poderá levar o troféu pela primeira vez na história. Além da conquista, o time que levar a taça embolsa um valor bilionário.

O Fluminense se classificou para o mata-mata em primeiro de seu grupo. Para chegar a final, a equipe eliminou o Argentinos Juniors (ARG) nas oitavas de final, o Olímpia(PAR) nas quartas e o Internacional na semifinal.

Já o Boca, também classificado em primeiro, despachou o Nacional (URU) nas oitavas, o Racing nas quartas e o tri-campeão Palmeiras na semifinal. Com as passagens de fase, os times já acumularam US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões) em premiações.