Final da Copa do Nordeste vai ser adiada? Ceará emite nota contra realização do jogo; Sport reage

O Ceará afirma ter solicitado o adiamento da final da Copa do Nordeste com o Sport, marcada para esta quarta-feira, 3, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife. O clube chamou a situação de "urgente e gravíssima".

A solicitação do clube cearense acontece após um suposto áudio vazado, atribuído ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol, afirmar que o estádio do Sport, com capacidade para 26 mil torcedores, receberia um público de 40 mil pessoas.

Em ofício direcionado à CBF, a diretoria cearense afirma que tomou ciência do áudio e que a partida deveria ser adiada por motivo de segurança. O clube também pede a mudança do local da partida, da Ilha do Retiro para a Arena Pernambuco. O documento afirma que já foram enviados dois ofícios para a entidade máxima do futebol brasileiro solicitando a alteração do local do jogo por questões estruturais e de segurança.

Em nota, o Sport afirma que realizou todas as vistorias de segurança necessárias no estádio e que a capacidade de 26.345 pessoas será respeitada. "A carga para os rubro-negros, de pouco mais de 23 mil ingressos, inclusive, foi esgotada com cerca de 10 horas e sem abertura de vendas para o público geral – contemplou apenas associados", afirma o clube. Em entrevista à EXAME na véspera da partida, o presidente do Sport, Yuri Romão, também afirmou que os ingressos foram vendidos totalmente de forma online e estavam esgotados.

Procurada pela reportagem da EXAME, a assessoria da CBF afirma não ter recebido nenhuma solicitação por parte do Ceará para o adiamento da partida.

Reunião sacramenta a realização da final

Após a repercussão do caso, Romão afirmou ao site Globo Esporte que a partida está mantida. Segundo o dirigente, uma reunião entre os dirigentes dos dois clubes e o presidente da FPF as arestas foram aparadas e a situação esclarecida.

Tem ingresso para a final da Copa do Nordeste?

Segundo o Sport, todos os ingressos para acompanhar a final na Ilha do Retiro foram vendidos.

Qual é a premiação da Copa do Nordeste?

Na competição deste ano, a CBF reajustou os valores para o campeão. Todas as fases tiveram reajuste nos valores. Integralmente, o campeão poderá levar R$ 6,4 milhões.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Sport e Ceará

O jogo desta quarta-feira, 3, às 21h, entre Sport e Ceará, terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN e no streaming Nosso Futebol.

Como assistir a final da Copa do Nordestes online e de graça?

A partida será transmitida online e de graça pelo site do SBT na Região Nordeste.

